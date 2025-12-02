AKOM kar yağışı için kesin tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da dün etkili olan soğuk ve yağışlı havanın yerini sıcak günler alacak. Hafta boyunca sıcaklar kademeli olarak artış gösterecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları kış bekleyen vatandaşları üzdü. AKOM, Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı'nda önemli değerlendirmeler yapıldı.

KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, kentte kar yağışı için en muhtemel dönemin, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörüldüğünü belirtti.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, toplantıda yaptığı konuşmada, uzun süreli hava tahminlerini paylaştı.

İSTANBUL'A KAR OCAK AYINDA GELECEK

Cebeci, "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.