AKOM kar yağışı için kesin tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da dün etkili olan soğuk ve yağışlı havanın yerini sıcak günler alacak. Hafta boyunca sıcaklar kademeli olarak artış gösterecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları kış bekleyen vatandaşları üzdü. AKOM, Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı'nda önemli değerlendirmeler yapıldı.
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, kentte kar yağışı için en muhtemel dönemin, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörüldüğünü belirtti.
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, toplantıda yaptığı konuşmada, uzun süreli hava tahminlerini paylaştı.
Cebeci, "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.