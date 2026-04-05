Karabük’te Mesih olduğunu söyleyen şahıs, evinin etrafına yazdıklarıyla şoke etti

Bayır Mahalle Bağlar Sokak'ta 61 yaşındaki M.D. isimli şahıs yaşadığı evin çatısına ve çevresine "Peygamber' "66", "Mesih", "İsa" ve "35" gibi çeşitli yazılar yazdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, görüştükleri ev sahibi M.D.'den söz konusu yazıları kaldırmasını istedi. Ancak şahıs bu talebe tepki gösterince ekipler yazıları boya yardımıyla silerek kaldırdı.
Yapılan görüşmelerde M.D., Allah tarafından kendisine tebliğ yapıldığını ifade etti. Erzurum'un İspir ilçesinde yaşandığını iddia ettiği bir olayın ardından ailelerinin takip altına alındığını öne süren M.D., kendisinin kamuoyunda bilinen bazı isimlerle ilgisinin olmadığını söyledi.
Vatandaşlardan herhangi bir şikayet olmadığını ve bazı kişilerin kendisini tebrik ettiğini öne süren M.D., insanlara tebliğde bulunduğunu, "cihat" çağrısı yaparken bunun şiddet içeren bir anlam taşımadığını, en büyük mücadelenin kalem ve sözle yapılan mücadele olduğunu söyledi. Küçük yaşlardan itibaren ailesinin çevresinin kuşatıldığını düşündüğünü aktaran M.D., Mesihlik iddiasının yaklaşık 5 ila 8 yıl önce kesinlik kazandığını ileri sürdü. M.D., farklı dinlere mensup insanların "Mesih İsa'yı beklediğini" ve kendisinin de bu kişi olduğunu iddia etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.