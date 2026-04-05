Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Karabük’te Mesih olduğunu söyleyen şahıs, evinin etrafına yazdıklarıyla şoke etti

Karabük'te 61 yaşındaki şahıs kendisini "Mesih" olduğunu iddia etti. Evinin çatısına ve önündeki çitlere yazdığı yazılarla herkesi şoke etti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 15:12

Bayır Mahalle Bağlar Sokak'ta 61 yaşındaki M.D. isimli şahıs yaşadığı evin çatısına ve çevresine "Peygamber' "66", "Mesih", "İsa" ve "35" gibi çeşitli yazılar yazdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, görüştükleri ev sahibi M.D.'den söz konusu yazıları kaldırmasını istedi. Ancak şahıs bu talebe tepki gösterince ekipler yazıları boya yardımıyla silerek kaldırdı.

Karabük’te Mesih olduğunu söyleyen şahıs, evinin etrafına yazdıklarıyla şoke etti

Bayır Mahalle Bağlar Sokak'ta 61 yaşındaki M.D. isimli şahıs, evinin çatısına ve çevresine dini içerikli yazılar yazarak 'Mesih İsa' olduğunu iddia etti.
M.D., Allah tarafından kendisine tebliğ yapıldığını ve Mesihlik iddiasının 5-8 yıl önce kesinlik kazandığını belirtti.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, şahsın talebe tepki göstermesi üzerine yazıları boya ile sildi.
M.D., farklı dinlere mensup insanların 'Mesih İsa'yı beklediğini ve kendisinin bu kişi olduğunu iddia etti.
Şahıs, insanlara tebliğde bulunduğunu ve 'cihat' çağrısının şiddet içermediğini, en büyük mücadelenin kalem ve sözle yapıldığını söyledi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Karabük’te Mesih olduğunu söyleyen şahıs, evinin etrafına yazdıklarıyla şoke etti

ALLAH TARAFINDAN KENDİSİNE TEBLİĞ YAPILDIĞINI İFADE ETTİ

Yapılan görüşmelerde M.D., Allah tarafından kendisine tebliğ yapıldığını ifade etti. Erzurum'un İspir ilçesinde yaşandığını iddia ettiği bir olayın ardından ailelerinin takip altına alındığını öne süren M.D., kendisinin kamuoyunda bilinen bazı isimlerle ilgisinin olmadığını söyledi.

Karabük’te Mesih olduğunu söyleyen şahıs, evinin etrafına yazdıklarıyla şoke etti

MESİHLİK İDDİASININ YAKLAŞIK 5 İLA 8 YIL ÖNCE KESİNLİK KAZANDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Vatandaşlardan herhangi bir şikayet olmadığını ve bazı kişilerin kendisini tebrik ettiğini öne süren M.D., insanlara tebliğde bulunduğunu, "cihat" çağrısı yaparken bunun şiddet içeren bir anlam taşımadığını, en büyük mücadelenin kalem ve sözle yapılan mücadele olduğunu söyledi. Küçük yaşlardan itibaren ailesinin çevresinin kuşatıldığını düşündüğünü aktaran M.D., Mesihlik iddiasının yaklaşık 5 ila 8 yıl önce kesinlik kazandığını ileri sürdü. M.D., farklı dinlere mensup insanların "Mesih İsa'yı beklediğini" ve kendisinin de bu kişi olduğunu iddia etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük’te Mesih olduğunu söyleyen şahıs, evinin etrafına yazdıklarıyla şoke etti
