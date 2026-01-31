Karabük'te yabancı öğrencileri taşıyan minibüs şarampole uçtu: 17 yaralı

Keltepe Kayak Merkezi yolunda meydana gelen olayda Yasin Ö. idaresindeki minibüs kayak merkezi dönüşü kontrolden çıkarak şarampole uçup, alt yola düştü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtulan araçtaki sürücü ile 16 yabancı öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Cibuti ve Senegalli oldukları belirlenen öğrencilerin Karabük Üniversitesinde öğrenim gördükleri öğrenildi.