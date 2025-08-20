Karadeniz’de örnek proje: Trabzon’da engelsiz plaj hizmeti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamın her alanında yer alabilmeleri ve hayatlarının kolaylaştırılması amacıyla önemli çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda, Ortahisar ilçesi Yalıncak Mahallesi’nde bulunan Yalıncak Plajı’nda özel gereksinimli bireylerin güvenle denizin keyfini çıkarabilmeleri için özel bir alan hizmete sunuldu. Refakatçi eşliğinde plaja gelen özel gereksinimli vatandaşlara yüzme sürecinde belediye görevlileri tarafından destek sağlanıyor. Böylece özel gereksinimli bireyler, yaz mevsiminin tadını doyasıya yaşama imkanı buluyor. Sabah 10.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında hizmet veren Yalıncak Plajı’nda güvenlik personeli ve cankurtaranlar da sürekli görev başında bulunuyor.

ÇALIŞMALAR ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR



Trabzon Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği bu hizmet sayesinde, özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata katılımını artırmayı ve onlara eşit yaşam imkanları sunmayı hedefliyor. Bu çalışmalar, şehirdeki engelli dostu hizmetlerin yaygınlaştırılması için örnek teşkil ediyor.