Yaşam
Avatar
Editor
 Ceyda Altun

Karadeniz’de örnek proje: Trabzon’da engelsiz plaj hizmeti

Trabzon'da özel gereksinimli bireylerin güvenle denize girebilmeleri için engelsiz plaj hizmeti sunulmaya başlandı. Refakatçi eşliğinde plaja gelen özel gereksinimli vatandaşlara belediye görevlileri destek oluyor. Böylece özel gereksinimli bireyler yaz mevsiminin tadını çıkartıp sosyalleşmiş oluyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 11:31

Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamın her alanında yer alabilmeleri ve hayatlarının kolaylaştırılması amacıyla önemli çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda, Ortahisar ilçesi Yalıncak Mahallesi’nde bulunan Yalıncak Plajı’nda özel gereksinimli bireylerin güvenle denizin keyfini çıkarabilmeleri için özel bir alan hizmete sunuldu. Refakatçi eşliğinde plaja gelen özel gereksinimli vatandaşlara yüzme sürecinde belediye görevlileri tarafından destek sağlanıyor. Böylece özel gereksinimli bireyler, yaz mevsiminin tadını doyasıya yaşama imkanı buluyor. Sabah 10.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında hizmet veren Yalıncak Plajı’nda güvenlik personeli ve cankurtaranlar da sürekli görev başında bulunuyor.

Karadeniz’de örnek proje: Trabzon’da engelsiz plaj hizmeti

ÇALIŞMALAR ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR


Trabzon Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği bu hizmet sayesinde, özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata katılımını artırmayı ve onlara eşit yaşam imkanları sunmayı hedefliyor. Bu çalışmalar, şehirdeki engelli dostu hizmetlerin yaygınlaştırılması için örnek teşkil ediyor.

Karadeniz’de örnek proje: Trabzon’da engelsiz plaj hizmeti
ETİKETLER
#trabzon
#otizm
#Erişilebilirlik
#Engelli Dostu
#Özel Gereksinimli Bireyler
#Yalıncak Plajı
#Sosyal Belediyecilik
#Yaşam
