17°
Karakol önünde vahşet! Baba oğul 18 yaşındaki genci sırtından bıçakladı

Konya'da aralarında husumet bulunan baba ve oğul 18 yaşındaki Serdar Bayar'ı görünce sırtından bıçakladı. Kanlar içinde kalan genç polis merkezine sığındı. Hastaneye kaldırılan genç yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 11:52

'da baba oğul husumetli oldukları sokak ortasında sırtından bıçakladı. 18 yaşındaki Serdar Bayar kanlar içinde polis karakoluna sığındı.

KARAKOL ÖNÜNDE VAHŞET

Saat 01.00 sıralarında merkez ilçesi Kovanağzı Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, E.K. ve babası S.K., Lalebahçe Polis Merkezi yakınında aralarında bulunan 18 yaşındaki Serdar Bayar'ı görünce saldırdı.

Karakol önünde vahşet! Baba oğul 18 yaşındaki genci sırtından bıçakladı

SIRTINDAN BIÇAKLADILAR

Olayda, Serdar Bayar şüphelilerden E.K. tarafından sırtından bıçaklanarak karakola sığındı. Durumu ağır olan Serdar Bayar, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bayar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karakol önünde vahşet! Baba oğul 18 yaşındaki genci sırtından bıçakladı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan S.K. ve E.K., Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

