Karakol önünde vahşet! Baba oğul 18 yaşındaki genci sırtından bıçakladı

Konya'da baba oğul husumetli oldukları sokak ortasında sırtından bıçakladı. 18 yaşındaki Serdar Bayar kanlar içinde polis karakoluna sığındı.

KARAKOL ÖNÜNDE VAHŞET

Saat 01.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, E.K. ve babası S.K., Lalebahçe Polis Merkezi yakınında aralarında husumet bulunan 18 yaşındaki Serdar Bayar'ı görünce saldırdı.

SIRTINDAN BIÇAKLADILAR

Olayda, Serdar Bayar şüphelilerden E.K. tarafından sırtından bıçaklanarak karakola sığındı. Durumu ağır olan Serdar Bayar, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bayar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan S.K. ve E.K., Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.