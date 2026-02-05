Karaköy'de denizde kadın cesedi bulundu!

Kategoriler
İstanbul
Beyoğlu Karaköy'de sabah saatlerinde kıyı şeridine yakın noktada su yüzeyindeki cesedi fark eden vatandaşlar polisi aradı.
Olay yerine gelen polis ekipler, cesedin çıkarılması için deniz polisini çağırdı. Ekiplerce Karaköy İskelesi'ne çıkarılan cesedin yapılan incelemede bir kadına ait olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.