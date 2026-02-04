Menü Kapat
TGRT Haber
 Yasin Aşan

Kardelen çiçeğini koparmanın cezası dudak uçuklatıyor! 5 yılda tam 7 kat arttı

Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altındaki kardelen çiçeğini koparmanın cezası belli oldu. Ceza miktarı, son 5 yılda yaklaşık 7 kat artırıldı. Kardelenleri koparmanın cezası ise 2026 yılı itibarıyla 699 bin 245 liraya yükseltildi. Yetkililer, vatandaşların duyarlı olmalarını istedi.

Kardelen çiçeğini koparmanın cezası dudak uçuklatıyor! 5 yılda tam 7 kat arttı
04.02.2026
10:47
04.02.2026
10:47

Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altında bulunan ve baharın habercisi olarak bilinen kardelen çiçekleri, bu yıl da erken çiçek açtı. Genellikle şubat ayının sonu ile mart ayının başında açan kardelenler, bu yıl kar yağışı olmadan ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların etkisiyle yaklaşık 3 hafta erken çiçek açtı. Spil Dağı Milli Parkı zirvesinde kar olmamasına rağmen açan kardelenler, doğaseverlerin ilgisini çekerken, yetkililer ise vatandaşları uyardı.

Kardelen çiçeğini koparmanın cezası dudak uçuklatıyor! 5 yılda tam 7 kat arttı

KARDELEN ÇİÇEĞİNİ KOPARMANIN CEZASI BELLİ OLDU

Geçtiğimiz yıl da ocak ayı ortasında çiçek açan kardelenler, bu yıl da ilk cemrenin (20 Şubat) havaya düşmesine yaklaşık 3 hafta kala çiçek açtı. Yağışlı havalara rağmen güneşli günlerin etkisiyle açan kardelenler, iklim şartlarındaki değişimin de göstergesi olarak değerlendirildi.

Kardelen çiçeğini koparmanın cezası dudak uçuklatıyor! 5 yılda tam 7 kat arttı

Öte yandan koruma altındaki kardelen çiçeğini koparmanın cezası da belli oldu. Kardelen çiçeğini koparmanın cezası, 2026 yılı itibarıyla 699 bin 245 liraya yükseltildi.

Kardelen çiçeğini koparmanın cezası dudak uçuklatıyor! 5 yılda tam 7 kat arttı

SON 5 YILDA 7 KAT ARTIŞ

Koruma altındaki kardelen çiçeklerini koparmanın cezası, son 5 yılda yaklaşık 7 kat artırıldı. 2022 yılında 109 bin 593 TL, 2023 yılında yüzde 122,93 artışla 244 bin 315 TL, 2024 yılında yüzde 58,46 artışla 387 bin 142 TL, 2025 yılında yüzde 43,93 artışla 557 bin 212 TL olan ceza miktarı 2026 yılında: ise 699 bin 245 TL'ye yükseldi.

Yetkililer, kardelenlerin doğadan koparılmasının hem biyolojik çeşitliliğe zarar verdiğini hem de ağır idari para cezası ile sonuçlandığını belirterek vatandaşların duyarlı olmalarını istedi.

