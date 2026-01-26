Kardeş kavgası faciayla sonuçlandı! Ağabeyini vurup intihar etti

Uşak’ın Banaz ilçesine feci bir olay yaşandı. İki kardeş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 26 yaşındaki Fatih Y., ağabeyi Mehmet Y.’yi tabancayla vurarak yaraladı.

ABİSİNİ VURDUKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından Fatih Y.’nin av tüfeğiyle kendine ateş ederek yaşamına son verdiği öğrenildi. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı Mehmet Y., yakınları tarafından Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.