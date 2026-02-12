Menü Kapat
11°
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Şişlik şikayetiyle gitti, duyduklarına inanamadı! Karnından litre litre idrar çıktı

Samsun'da yaşayan Ramazan Aydın karın şişliği şikayetiyle hastaneye başvurdu. Geçmeyen şişliğin nedenini öğrenince adeta şoke oldu. Aydın'ın karnından yapılan müdahale ile 2 litre idrar boşaltıldı. Yapılan incelemelerde Aydın'ın böbrek fonksiyonlarının bozulduğu ve 400 cc büyüklüğünde prostatı olduğu tespit edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Ramazan Aydın, bir süredir yaşadığı kar şişliği nedeniyle soluğu hastanede aldı. İdrar yapamama ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Aydın'ın karnındaki şişliğin nedeni ortaya çıktı. Şişliği kabızlık zanneden Aydın'ın yapılan müdahalesinde karnından 2 litre idrar boşaltılırken, 400 cc büyüklüğünde prostatı olduğu tespit edildi. Hasta, kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Şişlik şikayetiyle gitti, duyduklarına inanamadı! Karnından litre litre idrar çıktı

"YAKLAŞIK 2 LİTRE İDRAR BOŞALTILDI"

meliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Önder Çınar, hastanın karın şişliği şikayetiyle başvurduğunu belirterek, "Ramazan bey karnında şişlik nedeniyle başvurmuştu. Yaptığımız muayene ve değerlendirmeler sonucunda karnındaki şişliğin idrara bağlı olduğunu tespit ettik. O gün yaptığımız müdahale sonrasında yaklaşık 2 litre idrar boşalttık. Bu boşalttığımız idrar sonrasında yaptığımız tahlillerde hastamızın böbrek fonksiyonlarının bozulduğunu ve böbrek yetmezliğine neden olduğunu tespit ettik. Diğer kan tetkiklerinde de bozukluklar mevcuttu. Hastayı sonda ile takip ettik ve kan değerlerinin normale gelmesini bekledik. Değerler düzeldikten sonra ameliyatını planladık" dedi.

Şişlik şikayetiyle gitti, duyduklarına inanamadı! Karnından litre litre idrar çıktı

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR BAŞARIDIR"

Hastanın prostatının 400 cc büyüklüğünde olduğunu ve idrar kanalını tamamen kapattığını ifade eden Çınar, "Birçok merkezde 80 gram üzerindeki prostatlarda açık ameliyat önerilmektedir. Ramazan beyin prostatı 400 cc'ye kadar büyümüştü. Kendisine açık ameliyat önerilmişti. Biz ise Holep yöntemiyle prostatı idrar yolundan, kapalı olarak çıkarttık. Daha önce 350 gramlık prostat ameliyatı yapmıştık. Bu kez 400 cc prostatı kapalı yöntemle çıkardık. En önemlisi ameliyat sonrası hastada idrar kaçırma gibi bir yan etki gelişmedi. İdrarını rahat yapabiliyor. 400 cc prostatın idrar kaçırma olmadan kapalı yöntemle alınması bizim için önemli bir başarıdır" diye konuştu.

Şişlik şikayetiyle gitti, duyduklarına inanamadı! Karnından litre litre idrar çıktı

"KABIZIM SANIYORDUM, KARNIMDAN İDRAR ÇIKTI"

Hasta Ramazan Aydın ise yaşadıklarını, "Karnım ilk geldiğimde çok şişti. Karnımdan 2 litre idrar çıktı. Şişliği kabızlık sanıyordum ama prostatmışım. İlk gittiğim hastanede açık ameliyat denmişti. Hocam kapalı ameliyat yaptı, şimdi çok iyiyim" sözleriyle anlattı.

