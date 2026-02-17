Karşıdan karşıya geçerken araba çarptı, hastaneden sonra cezaevine gönderildi

Kategoriler
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobil sürücüsü E.S. (38), karşıdan karşıya geçmeye çalışan C.E.'ye (37) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan C.E., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, hastane polisince yapılan kimlik sorgusunda C.E.'nin bir suçtan arandığı tespit edildi.
Tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Bandırma Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.