Kars'ta büyükbaş hayvan sürüsü tren raylarından geçerken telef oldu

Kars'tan Gürcistan'a gitmekte olan yük treni, büyükbaş hayvanlara çarptı. Kazada 5 büyükbaş hayvan telef oldu. Kars Tren Garı'ndan Gürcistan'a gitmek üzere hareket eden boş yük treni, Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde tren raylarından geçmeye çalışan büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle sürüdeki 5 büyükbaş hayvan telef olurken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, telef olan büyükbaş hayvanları rayların üzerinden kaldırdı. Yapılan incelemenin ardından tren Gürcistan'a hareket etti.