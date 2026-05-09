Kars'ta muhteşem görüntüler! Baharda yağan kar herkesi mest etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından bazı illerde kar yağışı başladı. Mayıs ayında kar sürpriz vatandaşları şoke ederken Kars'ın Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü. İlçede gece aralıklarla etkili olan kar yağışı muhteşem görüntüler oluşturdu.

Kar yağışıyla ilçeyi çevreleyen 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları ile 2 bin 500 rakımlı Soğanlı, Ağbaba, Büyük Kumru ve Köse dağları beyaza büründü.

Karlı dağ manzarasının sulak alanlara ve göletlere yansıması da güzel görüntüler oluşturdu. Ayrıca bölgede sulak alanlara gelen angutlar ile kara leylek ve kızıl tilki görüntülendi.