Dev banka uyardı: Almanya için korkutan senaryo

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Almanya’nın geleneksel olarak güçlü olduğu otomotiv, makine ve elektrik sektörlerinde Çin rekabetinin giderek arttığını söyledi. Nagel’e göre bu tablo, Alman ekonomisi için ciddi bir alarm niteliği taşıyor.

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 11:21

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Alman sanayisinin küresel pazarlarda kan kaybettiğine dikkat çekti. Nagel, bu kaybın arkasındaki en önemli nedenin Çinli şirketlerin artan rekabet gücü olduğunu vurguladı.

HABERİN ÖZETİ

Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, Alman sanayisinin Çinli şirketlerin artan rekabeti nedeniyle küresel pazarlarda kan kaybettiğini ve ülkenin potansiyel büyüme hızının önemli ölçüde gerilediğini belirtti.
Alman sanayisinin, özellikle elektrik endüstrisi, otomotiv ve makine mühendisliği gibi geleneksel olarak güçlü olduğu sektörlerde Çin'in artan rekabetiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.
Almanya'nın Çin'e yaptığı araç ihracatının 2021'den bu yana neredeyse yarı yarıya düştüğü ve Almanya'nın Çin'e yaptığı toplam ihracatın 2021-2025 döneminde yaklaşık yüzde 20 gerilediği belirtildi.
Alman ekonomisinin potansiyel büyüme hızının yıllık yüzde 0,4 seviyesine kadar düştüğü ve bunun bir uyarı sinyali olduğu ifade edildi.
Almanya'da iş gücü açığının büyüdüğü ve kadınların, yarı zamanlı çalışanların iş gücüne katılımını artıracak reformlara ihtiyaç duyulduğu dile getirildi.
Emeklilik yaşının ortalama yaşam süresine göre yeniden düzenlenmesi ve 45 yıl prim ödeyenlere tanınan erken emeklilik hakkının kaldırılması gibi öneriler sunuldu.
Hessen eyaletinin Darmstadt kentinde düzenlenen 79. Para Politikası Çalıştayı’nda konuşan Nagel, özellikle Almanya’nın yıllardır dünya lideri olduğu sektörlerde dengelerin değiştiğini söyledi.

ÇİN, ALMANYA’NIN GÜÇLÜ OLDUĞU ALANLARDA ÖNE ÇIKIYOR

Nagel’e göre Çin’in en belirgin yükselişi elektrik endüstrisi, otomotiv ve makine mühendisliği alanlarında yaşanıyor. “Bunlar Almanya’nın geleneksel olarak çok güçlü olduğu sektörlerdi. Ancak son yıllarda tablo yavaş yavaş Çin’in lehine dönüyor,” diyen Nagel, bunun Alman ekonomisi açısından önemli bir kırılma olduğuna işaret etti. Özellikle otomotiv sektöründeki gerilemenin dikkat çekici olduğunu belirten Nagel, Çin’e yapılan araç ihracatının 2021’den bu yana neredeyse yarı yarıya düştüğünü söyledi.

ÇİN’E İHRACATTA SERT DÜŞÜŞ

Bundesbank verilerine göre Almanya’nın Çin’e yaptığı toplam ihracat, 2021-2025 döneminde yaklaşık yüzde 20 geriledi. Bu düşüşün en büyük kısmını oluşturuyor. Nagel’in verdiği bilgiye göre, Çin’e yönelik toplam ihracat kaybının yüzde 60’tan fazlası yalnızca araç ihracatındaki gerilemeden kaynaklandı.

POTANSİYEL BÜYÜME YÜZDE 0,4’E KADAR GERİLEDİ

Nagel, ihracattaki zayıflığın yalnızca geçici bir sorun olmadığını, daha derin yapısal problemleri yansıttığını ifade etti. Alman ekonomisinin potansiyel büyüme hızının yıllık yüzde 0,4 seviyesine kadar düştüğünü belirten Nagel, “Alman ekonomisi artık eskisi gibi büyümüyor. Bu oran net bir uyarı sinyalidir” dedi.

ALMANYA’DA İŞ GÜCÜ SIKINTISI BÜYÜYOR

Nagel’in dikkat çektiği bir diğer kritik başlık ise iş gücü açığı oldu. Almanya’nın diğer gelişmiş ülkelere kıyasla daha hızlı yaşlandığını belirten Nagel, kadınların ve yarı zamanlı çalışanların iş gücüne daha fazla katılımını sağlayacak vergi ve sosyal güvenlik reformlarının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Ek çalışma saatlerinin daha cazip hale getirilmesini isteyen Nagel, emeklilik sisteminde de önemli değişiklikler önerdi.

ERKEN EMEKLİLİK ELEŞTİRİSİ

Bundesbank Başkanı, emeklilik yaşının ortalama yaşam süresine göre yeniden düzenlenmesini savundu. Ayrıca 45 yıl prim ödeyen çalışanlara tanınan kesintisiz erken emeklilik hakkının kaldırılmasını istedi. Nagel’e göre bu uygulama, deneyimli ve nitelikli çalışanların iş gücü piyasasından erken çekilmesine neden oluyor. Nagel, reformdan geçirilen Nitelikli İş Gücü Göçü Yasası’nın sunduğu fırsatların daha etkin kullanılması gerektiğini belirtti.

