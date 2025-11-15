Kasım ayı boyunca su kesintisi! Çok sayıda mahalle etkilenecek: Bu saat aralığında su yok

Yaz aylarının oldukça sıcak ve kurak geçmesi nedeniyle bazı illerde su sıkıntıları baş gösterdi. Bunların başında da oldukça az yağış alan İzmir var. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yaptığı son açıklamada İzmirlilere kötü haberi verdi. Yapılan açıklamaya göre, 16 Ağustos'ta başlayan su kesintileri su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçede su kesintisi uygulaması sürecek.

BU İLÇELERDE OTURANLAR DİKKAT

Planlı su kesintileri ilçe bazlı iki grup olarak uygulanmaya devam edecek.

Birinci gruptaki Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde 14 ila 30 Kasım tarihleri arasında çift günlerde saat 23.00'te başlayacak olan su kesintisi sabah 05.00'te sona erecek.

İkinci grupta ise Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde ise 15 ila 29 Kasım arasında tek günlerde devam edecek olan kesinti, yine aynı saatler arasında uygulanacak.

Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatleri arasında su kesintileri başlamış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.