TGRT Haber
16°
İstanbul Üsküdar, Çatalca, Maltepe, Beykoz su kesintisi! İSKİ 5 Kasım su kesintisi listesi

İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre bugün İstanbul'un Üsküdar, Çatalca, Maltepe, Beykoz ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından İstanbul Çatalca, Maltepe, Beykoz, Üsküdar su kesintisi ne zaman, saat kaçta sona ereceği merak ediliyor.

İstanbul Üsküdar, Çatalca, Maltepe, Beykoz su kesintisi! İSKİ 5 Kasım su kesintisi listesi
05.11.2025
05.11.2025
saat ikonu 16:19

'da 5 Kasım 2025 Çarşamba günü akşam saatlerine doğru bazı ilçelerde arıza kaynaklı yaşanıyor. İçme suyu hatlarında meydana gelen arızalardan dolayı yaşanan su kesintileriyle ilgili resmi internet sitesinde açıklama yaptı.

Vatandaşlar tarafından İstanbul , , , su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor.

İstanbul Üsküdar, Çatalca, Maltepe, Beykoz su kesintisi! İSKİ 5 Kasım su kesintisi listesi

İSTANBUL ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 5 KASIM?

İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı olan Mimar Sinan ve Selami Ali mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. Saat 14.52 sıralarında başlayan su kesintisi içme suyu hatlarında meydana gelen 100 mm çaplı şebeke arızasından kaynaklanıyor.

Ekiplerin arızayı gidermek için bölgede çalışmaları devam ediyor. Yapılan duyuruya göre Üsküdar'da sular saat 18.00'den itibaren verilmeye başlanacak.

İstanbul Üsküdar, Çatalca, Maltepe, Beykoz su kesintisi! İSKİ 5 Kasım su kesintisi listesi

MALTEPE, BEYKOZ, ÇATALCA SU KESİNTİSİ İSKİ 5 KASIM

Maltepe ilçesinin Gülensu Mahallesi'nde su kesintisi meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen su kesintisinin saat 18.00'de sona ermesi bekleniyor.

Çatalca'nın Elbasan ve İnceğiz mahallelerinde yaşanan su kesintisi ise saat 13.51'de başladı. 3 saat 10 dakika sürmesi planlanan su kesintisi saat 17.00'de sona ereceği tahmin ediliyor.

İstanbul Üsküdar, Çatalca, Maltepe, Beykoz su kesintisi! İSKİ 5 Kasım su kesintisi listesi

Beykoz'un ise Anadolu Hisarı Mahallesi'nde su kesintisi yaşanıyor. Saat 14.27 sıralarında başlayan su kesintisini gidermek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Beykoz'da su kesintisi saat 17.00'de sona erecek.

TGRT Haber
