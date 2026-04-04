Kaş ilçe merkezinde ve çevre mahallelerde akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, yerel halka zor anlar yaşattı. İlçe sakinleri, en son 11 yıl önce taşan Gedife Deresi'nin yeniden yatağından çıkarak sokaklara yayıldığını belirtti. Kısa sürede biriken sular, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştururken ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kaş'ta sağanak sonrası deniz kahverengiye döndü: 11 yıl sonra Gedife Deresi taştı

HABERİN ÖZETİ Kaş'ta sağanak sonrası deniz kahverengiye döndü: 11 yıl sonra Gedife Deresi taştı Kaş'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, 11 yıl sonra Gedife Deresi taştı ve deniz rengi kahverengiye döndü. Sağanak yağış nedeniyle Kaş ilçe merkezinde ve çevre mahallelerde Gedife Deresi taştı, sokaklara yayılan sular ulaşımı olumsuz etkiledi. Dağlardan ve derelerden akan çamurlu sel sularının denize boşalmasıyla Kaş'ın kıyılarındaki turkuaz suyun yerini kahverengi bir tabaka aldı. Olympos yolunda dağlardan gelen sel suları nedeniyle yol kısmen ulaşıma kapandı, ekipler çalışma başlattı.

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Yağışın en çarpıcı etkisi ise Kaş’ın dünyaca ünlü kıyılarında görüldü. Dağlardan ve derelerden akan çamurlu sel sularının denize boşalmasıyla, kıyı şeridindeki turkuaz suyun yerini kahverengi bir tabaka aldı. Havadan çekilen görüntülerde, temiz deniz suyu ile çamurlu suyun birleştiği nokta net bir şekilde gözlendi.

OLYMPOS YOLUNDA ULAŞIM AKSADI

Olympos mevkisinde ise dağlardan gelen sel suları nedeniyle yol kısmen ulaşıma kapandı. Bölgede araçlar güçlükle ilerlerken, trafik ve kara yolları ekipleri güvenlik önlemi aldı. Kaş Belediyesi ekipleri de kapanan yollarda çalışma başlatarak ulaşımı yeniden sağladı.