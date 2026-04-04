Kaş'ta sağanak sonrası deniz kahverengiye döndü: 11 yıl sonra Gedife Deresi taştı

Kaş ilçe merkezinde ve çevre mahallelerde akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, yerel halka zor anlar yaşattı. İlçe sakinleri, en son 11 yıl önce taşan Gedife Deresi'nin yeniden yatağından çıkarak sokaklara yayıldığını belirtti. Kısa sürede biriken sular, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştururken ulaşımı olumsuz etkiledi.
Yağışın en çarpıcı etkisi ise Kaş’ın dünyaca ünlü kıyılarında görüldü. Dağlardan ve derelerden akan çamurlu sel sularının denize boşalmasıyla, kıyı şeridindeki turkuaz suyun yerini kahverengi bir tabaka aldı. Havadan çekilen görüntülerde, temiz deniz suyu ile çamurlu suyun birleştiği nokta net bir şekilde gözlendi.
Olympos mevkisinde ise dağlardan gelen sel suları nedeniyle yol kısmen ulaşıma kapandı. Bölgede araçlar güçlükle ilerlerken, trafik ve kara yolları ekipleri güvenlik önlemi aldı. Kaş Belediyesi ekipleri de kapanan yollarda çalışma başlatarak ulaşımı yeniden sağladı.