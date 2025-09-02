Menü Kapat
Kastamonu 2 gündür alev alev yanıyor! 6 köy tahliye edildi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangını günlerdir sürüyor. Rüzgarın da etkisiyle alevlerin yükseldiği bölgede ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ediyor.

Kastamonu 2 gündür alev alev yanıyor! 6 köy tahliye edildi
IHA
02.09.2025
02.09.2025
'nun ilçesinde iki ayrı noktada orman yangını çıktı. Çıkan yangınlar rüzgarın da etkisiyle daha geniş bir alana yayıldı. Alevler 2 gündür aralıksız yükselirken, hem havadan hem de karadan müdahaleler devam ediyor.

Kastamonu 2 gündür alev alev yanıyor! 6 köy tahliye edildi

6 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Geceyi aydınlatan alevler havadan görüntülenirken, yangın sebebiyle 6 köyde tahliyeler gerçekleştirildi. Gece boyunca devam eden yangınlar, ikinci gününde de ilerleyişini sürdürüyor. Bölgeye çok sayıda ilden orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Helikopterlerin de havadan destek verdiği söndürme çalışmaları 10 kilometre mesafedeki iki yangın bölgesinde devam ediyor.

Kastamonu 2 gündür alev alev yanıyor! 6 köy tahliye edildi

YANGINLAR DEVAM EDİYOR

Kastamonu- karayolunun kuzey kesimindeki yangın, Araç ilçesi istikametinde devam ederken, güney kısımdaki yangın ise Karabük sınırında etkisini sürdürüyor.

Kastamonu 2 gündür alev alev yanıyor! 6 köy tahliye edildi
