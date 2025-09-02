İSTOÇ'ta yangın paniği! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde sabah saatlerinde yangın paniği yaşandı. Sabahın erken saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

YANGIN ÇEVREDEKİ DÜKKANLARA DA SIÇRADI

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan İstanbul Toptancılar Çarşısı'ndaki (İSTOÇ) 10. Ada'daki bir dükkanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki iş yerlerine de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

İÇERİDE KİMSE KALMADI

İHA'nın aktardığı bilgilere göre, iş yeri sahibinin dükkanın ışıklarını açmasıyla yangının çıktığı öğrenilirken, dükkan sahibi yangının elektrik panosundan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Çevredeki dükkanlara da sıçrayan yangına itfaiye ekipleri yoğun müdahalede bulundu. Bölgeden yükselen dumanlar adeta gökyüzünü kapladı. Yoğun güvenlik önlemi alan ekipler, bölgede elektrik ve doğal gazı geçici süreliğine kesti.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Bölgeden zaman zaman patlama sesleri de yükseldi. Alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

VALİ GÜL BİLANÇOYU AÇIKLADI

Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, İstanbul Valisi Davut Gül "17 iş yerinde maddi hasar var. Bazılarının cephesi, bazılarının içerisindeki malzemeler de yanmış. Geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.