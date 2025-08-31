Menü Kapat
TGRT Haber
30°
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Kastamonu'da feci kaza! Araçların hurdaya döndüğü kazada 2 ölü, 5 yaralı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde hafif ticari araç yoldan çıkarak takla atarak karşı istikametten gelen otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.

Kastamonu'da feci kaza! Araçların hurdaya döndüğü kazada 2 ölü, 5 yaralı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 23:48
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 23:48

Ağlı-Seydiler karayolu Gölceğiz mevkiinde yaşanan kazada Ağlı istikametine seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki su kanalına girerek takla attı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kanaldan çıkarak yolda sürüklenen hafif ticari araç, karşı istikametten gelen otomobille çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Hatice Duygu Kuru ve Gülseren Kuru olay yerinde hayatını kaybederken, her iki araçta bulunan Aysel C. (43), Ramazan K. (30), Süleyman S. (65), Emre Can B. (30) ve Erol C. (43) ağır yaralandı.

Kastamonu'da feci kaza! Araçların hurdaya döndüğü kazada 2 ölü, 5 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri morga kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

