Kastamonu'da motosikletin çarptığı kadın 12 gün sonra hayatını kaybetti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
20 Ekim’de Kastamonu Merkez'deki Rauf Denktaş Caddesi üzerinde T.B.G. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülay Mısıroğlu’na (35) çarptı.
Ağır yaralanan Mısıroğlu, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak, Mısıroğlu hastanede 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
İki çocuk annesi kadının cenazesi, Devrekani ilçesine bağlı Merkez Çarşı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Tekke Mezarlığı’ndaki aile mezarlığına defnedildi.
Kazaya karışan motosiklet sürücüsü T.B.G. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.