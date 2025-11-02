Menü Kapat
Editor
 Selahattin Demirel

Kastamonu'da motosikletin çarptığı kadın 12 gün sonra hayatını kaybetti

Kastamonu’da 12 gün önce yolun karşısına geçmeye çalışan 35 yaşındaki kadına motosiklet çarptı. Ağır yaralanan kadın, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2025
saat ikonu 00:19
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
saat ikonu 00:19

20 Ekim’de Merkez'deki Rauf Denktaş Caddesi üzerinde T.B.G. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülay Mısıroğlu’na (35) çarptı.

HASTANEDEN HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Mısıroğlu, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak, Mısıroğlu hastanede 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

İki çocuk annesi kadının cenazesi, Devrekani ilçesine bağlı Merkez Çarşı Camii’nde kılınan namazının ardından Tekke Mezarlığı’ndaki aile mezarlığına defnedildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazaya karışan motosiklet sürücüsü T.B.G. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

