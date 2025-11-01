Kocaeli'de 7 yıldır içinde yaşadığı minibüs yaşlı adamın sonu oldu

Körfez ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Nakliyeciler Sitesi önünde sabah saatlerinde minibüsünden çıkmayan 74 yaşındaki Dursun Ali Ermiş'ten haber alamayan çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

MİNİBÜSÜNÜN İÇİNDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay yerine gelen polis, kapısı kilitli olan minibüsü açtığında yaşlı adamı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Ermiş'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

İlk değerlendirmelere göre, Ermiş'in uyuduğu sırada ısınmak amacıyla yaktığı piknik tüpünden sızan gazın zehirlenmeye yol açtığı tahmin ediliyor. Dursun Ali Ermiş'in yaklaşık 7 yıldır söz konusu minibüste yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.