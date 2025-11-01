Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Böyle annelik olur mu? Kurumlar harekete geçti! Çocuğuna yaptıklarına tepkiler çığ gibi: İstemiyorum seni, defol

Mersin'de bir annenin çocuğuna karşı davranışıyla ilgili video sosyal medyada yayılınca tepkilerin merkezine oturdu. Kadın, küçük kızına "İstemiyorum seni, defol" derken videoyu çeken kocasına da "Bu videoyu kime yayıyorsan yay." dediği duyuldu. İnfiale neden olan olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Valilik harekete geçti.

'de bir kadının, eşine sinirlenerek küçük kızına karşı yaptığı muamele tepki çekti. Görüntülerde annenin, "İstemiyorum seni, defol" demesinden sonra ağlamaya başlayan çocuğun hali izleyenleri de üzdü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Anne B.G., ile baba İ.T.G. arasında yaşanan henüz bilinmeyen bir olay sırasında çekilen bir video sosyal medyaya düştü. Görüntülerde çocuğa kötü muamelede bulunulması sosyal medyada kısa sürede tepki çekti. Görüntünün ne zaman kaydedildiği henüz netlik kazanmazken, polis ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri aileye ulaşmak için çalışma başlattı.

Böyle annelik olur mu? Kurumlar harekete geçti! Çocuğuna yaptıklarına tepkiler çığ gibi: İstemiyorum seni, defol

"iSTEMİYORUM SENİ, DEFOL"

Sosyal medyada yer alan görüntüde B.G.'nin telefon kamerası ile kaydeden ve kocası olduğu öğrenilen şahsa, "İstemiyorum çocuğu, bu kadar basit. Al çocuğunu kendin bak, ne yapıyorsan yap. Şimdi git bu videoyu kime yayıyorsan yay" dediği anlar yer aldı. Kadının bu sırada çocuğu Z.L.G.'yi eliyle iterek "İstemiyorum seni defol" demesi ve çocuğun ağlaması ise büyük tepki çekti.

MERSİN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İnfiale neden olan olayla ilgili Mersin Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada Annenin, eylül ayının ortasında çocuğu ile birlikte yurt dışına çıktığı Türkiye’ye dönüşü sonrasında gerekli idari işlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Valilik açıklamasında "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede, anne B.G.’nin 15 Eylül 2025 tarihinde çocuğu ile birlikte yurt dışına çıktığı ve halen Türkiye’de bulunmadığı tespit edilmiştir. Aileye yönelik sosyal inceleme süreci sürmekte olup, annenin Türkiye’ye dönüşü sonrasında gerekli idari işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir" denildi.

Anne yüreği acıya dayanamadı! Oğluna ulaşamayınca Kayseri'den Antalya'ya gelmişti
ETİKETLER
#mersin
#aile içi şiddet
#çocuk istismarı
#Kadına Şiddet Görme
#Sosyal Medya Tepkisi
#Yaşam
