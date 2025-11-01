Gebze'den sonra İstanbul'da da aynı korku! Kartal'da bina tahliye edildi

29 Ekim Salı günü sabah saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın yıkılması sonucunda 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kalmış, olayda sadece 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ kurtulmuştu.

Acı olay sıcaklığını korurken uzmanlar Gebze'de yıkımın yaşandığı bölgedeki araştırmalarını sürdürüyor. Bu akşam saatlerinde korkutan bir haberse İstanbul'dan geldi.

KOLONLARDAKİ ÇATLAKLARI FARK ETTİLER

Kartal Yukarı Mahallesi Doğan Sokak’taki 4 katlı bir binanın kolonlarında çatlaklar oluştuğunu fark eden bina sakinleri durumu ekiplere bildirdi.

TAHLİYE EDİLİP MÜHÜRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, binada ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Bina, tedbir amaçlı boşaltıldı.

İncelemenin ardından bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Olası risklere karşı çevrede güvenlik önlemi alınırken, sokak şeritle kapatıldı.