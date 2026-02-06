Kastamonu'nun sevilen ismi 'Pır Seyin' kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti

Kastamonu'da Cebrail Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Cumhuriyet Meydanı kavşağında M.Ö. idaresindeki PTT'ye ait kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Ekici'ye çarptı. Kazada Ekici ağır yaralandı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Ekici, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

"PIR SEYİN" LAKABIYLA TANINIYORDU

Feci kazada hayatını kaybeden kentte "Pır Seyin" lakabıyla tanınıyor ve gezdiği camilerde imamın yanında namaza durmasıyla biliniyordu. Hastaneden vefat haberi gelen "Pır Seyin" lakaplı Hüseyin Ekici, Kastamonu'nun sevilen yüzlerinden, sembollerinden birisi olarak görülüyordu.