Kavgayı ayırmak istemişti! İmamı da dövdüler

Iğdır'da Hacı Hacer Camii'nin bahçesinde meydana gelen olayda; cami görevlisi ile bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasında tansiyon yükselirken, araya giren imam ve eski Ehl-i Beyt Âlimler Derneği Başkanı Zeki Tümay kavgayı ayırmaya çalıştı.

YUMRUK ATIP KAÇTI

Ancak taraflardan biri, Tümay'a yumruk atarak olay yerinden kaçtı. Yüzüne aldığı darbe ile yaralanan Zeki Tümay, ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İmama saldıran şahıs ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.