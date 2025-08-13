Gazete binasına silahlı saldırı! Korku dolu anlar kamerada

İzmir'in Konak ilçesinde saat 01.30 sıralarında Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesinde bulunan Evrensel Gazetesinin İzmir Temsilciliğinde meydana gelen olayda, İ.H.B. ve İ.C. adlı 2 şüpheli gazete önüne gelirken, büro tabelasına tabancayla 7 el ateş açıldı. Binanın dış cephesine ve gazete tabelasına mermiler isabet ederken, durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri inceleme yaptı. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüphelilerden İ.H.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.