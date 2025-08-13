Hindistan'da fil dehşeti! Selfie çekmek isterken ağır yaralandı

Hindistan'nın Karnataka eyaletinde yer alan Bandipur Milli Parkı'nda R. Basavaraju adlı bir turist, fil ile flaşlı selfie çekmeye çalıştı. Sinirlenen fil turiste saldırırken, adam ağır yaralandı. Turistin izinsiz şekilde filin yanına yaklaşması ve flaşlı fotoğraf çekmesi sonucu sinirlenen fil, hortumunu sallayarak adamın peşinden koştu.

Panikleyen adam kaçarken yola atladı, dengesini kaybedip düştü. Fil birkaç kez üzerine bastı, hatta saldırı sırasında pantolonu ve iç çamaşırı yırtıldı.

AĞIR YARALANDI, PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Basavaraju ağır yaralandı ama şans eseri hayatta kaldı. Hastaneye kaldırılan turiste, koruma alanına izinsiz girdiği için 25.000 rupi (11 bin 640 TL) para cezası verildi. Ayrıca turist, davranışının yanlış olduğunu itiraf ettiği bir video çekmek zorunda kaldı.