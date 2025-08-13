Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Hindistan'da fil dehşeti! Selfie çekmek isterken ağır yaralandı

Hindistan'da fil ile selfie çekmek isteyen bir turist ağır yaralandı. Filin saldırısına uğrayan turist hastaneye kaldırılırken, üstüne bir de para cezası ödemek zorunda kaldı.

Berkay Alptekin
13.08.2025
13.08.2025
Hindistan'nın Karnataka eyaletinde yer alan Bandipur Milli Parkı'nda R. Basavaraju adlı bir , fil ile flaşlı selfie çekmeye çalıştı. Sinirlenen fil turiste saldırırken, adam ağır yaralandı. Turistin izinsiz şekilde filin yanına yaklaşması ve flaşlı fotoğraf çekmesi sonucu sinirlenen fil, hortumunu sallayarak adamın peşinden koştu.

Panikleyen adam kaçarken yola atladı, dengesini kaybedip düştü. Fil birkaç kez üzerine bastı, hatta saldırı sırasında pantolonu ve iç çamaşırı yırtıldı.

Hindistan'da fil dehşeti! Selfie çekmek isterken ağır yaralandı

AĞIR YARALANDI, PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Basavaraju ağır yaralandı ama şans eseri hayatta kaldı. Hastaneye kaldırılan turiste, koruma alanına izinsiz girdiği için 25.000 rupi (11 bin 640 TL) para cezası verildi. Ayrıca turist, davranışının yanlış olduğunu itiraf ettiği bir video çekmek zorunda kaldı.

Hindistan'da fil dehşeti! Selfie çekmek isterken ağır yaralandı
TGRT Haber
