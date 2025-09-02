Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
32°
SON DAKİKA!
Yaşam
Yaşam
Editor
Editor
 Ceyda Altun

Kayseri'de 3 ayrı cinayet! Ölüm şekilleri hayrete düşürdü

Kayseri'de bir günde tam üç farklı cinayet meydana geldi. Cinayete kurban giden kişilerin ölüm nedenleri ise oldukça şaşırttı. İlk cinayette bir ev sahibi, oturduğu apartmanın görevlisini aralarında çıkan tartışma sonucunda ekmek bıçağıyla öldürdü. Bir diğer cinayette de yine çıkan husumet sonucu taksiyi kullanan müşteri şoförü bıçaklayarak katletti. Aynı gün içerisinde meydana gelen son cinayette ise yabancı uyruklu bir şahıs, vatandaşlar tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.09.2025
15:42
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
12:09

'de dün meydana gelen 3 farklı kavgada bıçaklar kullanıldı. İlk olarak Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Uçar Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre bina sakini B.B. ile bina görevlisi B.A. (38) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.B. eline geçirdiği ekmek bıçağı ile bina görevlisi B.A.'yı defalarca bıçakladı. Meydana gelen olayda B.A. aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.A. ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. B.A., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET SONRASI SİGARA İÇTİ

Mevlana Mahallesi'nde bina görevlisini defalarca bıçaklayarak öldüren B.B.'nin olayın ardından kanlı üzeri ile sigara içtiği fotoğrafta tüyleri diken diken etti.

Kayseri’de 3 ayrı cinayet! Ölüm şekilleri hayrete düşürdü

TAKSİ ŞOFÖRÜ CİNAYET KURBANI OLDU

Akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Doğu Terminali Kümeevleri'nde meydana gelen olayda; daha önceden aralarında husumet bulunan M.D. ile H.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ş., yanında bulunan bıçakla M.D.'yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ağır yaralanan M.D.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. M.D. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. M.D.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kayseri’de 3 ayrı cinayet! Ölüm şekilleri hayrete düşürdü

VATANDAŞ TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRADI

Aynı gün içerisinde meydana gelen 2 farklı cinayetin ardından akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Fark Sokak'ta meydana gelen olayda; A.H. adlı yabancı uyruklu şahıs, vatandaşlar tarafından sokak ortasında bıçakla ağır yaralanmış halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri A.H.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. A.H., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan cinayetlerle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kayseri’de 3 ayrı cinayet! Ölüm şekilleri hayrete düşürdü
Ev sahibi tarafından defalarca bıçaklandı! Kayseri'de akıl almaz olay
ETİKETLER
#kayseri
#cinayet
#bıçaklama
#kavg
#Yaşam
TGRT Haber
