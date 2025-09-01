Ev sahibi tarafından defalarca bıçaklandı! Kayseri'de akıl almaz olay

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir apartmanda bina görevlisi olarak çalışan B.A (38), apartman sakini olan B.B tarafından defalarca kez bıçaklandı. İlçeye bağlı olan Mevlana Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine apartman sakini B.B eline aldığı ekmek bıçağı ile bina görevlisi B.A'ya defalarca kez bıçak ile saldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Meydana gelen olayda bina görevlisi ağır yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.A ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. B.A Hastanedeki tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.