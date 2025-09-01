Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Ev sahibi tarafından defalarca bıçaklandı! Kayseri'de akıl almaz olay

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir apartmanda çalışan bina görevlisi çalıştığı apartmandaki ev sahibi tarafından defalarca kez bıçaklandı. Edinilen bilgiye göre ikili arasında çıkan tartışma şiddetlendikten sonra, bina sakini ekmek bıçağı ile apartman görevlisine saldırdı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan B.A, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

'nin ilçesinde bir apartmanda bina görevlisi olarak çalışan B.A (38), apartman sakini olan B.B tarafından defalarca kez bıçaklandı. İlçeye bağlı olan Mevlana Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre ikili arasında çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine apartman sakini B.B eline aldığı ekmek bıçağı ile bina görevlisi B.A'ya defalarca kez bıçak ile saldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Meydana gelen olayda bina görevlisi ağır yaralanırken yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.A ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. B.A Hastanedeki tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

