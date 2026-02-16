Menü Kapat
14°
Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Kayseri'de apartmanda 'büyü' paniği! Gece yarısı kapı önlerine idrar ve kömür tozu döktüler

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir apartmana giren kimliği belirsiz iki kişinin, daire kapılarına ve koridorlara garip maddeler dökmesi binayı ayağa kaldırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ardından "büyü" yapıldığı iddiasıyla büyük korku yaşayan mahalle sakinleri soluğu poliste aldı.

İlginç olay, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre kapı önlerinde ve binanın koridorlarında sıvı ve toz türü şeyler gören bina sakinleri, durumu anlamak için görüntülerini inceledi. Görüntülerde bir kadın ile bir erkeğin yanlarında getirdiği sıvı ve toz parçalarını kapı önlerine ve koridora döktüklerini görünce şaşkınlık yaşadı.

Kayseri’de apartmanda ‘büyü’ paniği! Gece yarısı kapı önlerine idrar ve kömür tozu döktüler

HABERİN ÖZETİ

Kayseri’de apartmanda ‘büyü’ paniği! Gece yarısı kapı önlerine idrar ve kömür tozu döktüler

Kocasinan'daki bir apartmanda güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kimliği belirsiz bir kadın ve bir erkek kapı önleri ile koridorlara insan idrarı, kömür tozu benzeri siyah ve beyaz toz karışımı maddeler dökerek bina sakinlerini tedirgin etti.
Kocasinan'da bir apartmanda, kimliği belirsiz bir kadın ve bir erkek kapı önleri ile koridorlara şüpheli maddeler döktü.
Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve bina sakinleri tarafından incelenerek fark edildi.
Dökülen maddelerin insan idrarı, kömür tozu benzeri siyah bir madde ve beyaz bir toz karışımı olduğu belirtildi.
Bina sakinleri, olayın nedeni hakkında bilgi sahibi olmadıkları için büyük şaşkınlık ve tedirginlik yaşıyor.
Olayla ilgili şikayette bulunulmuş olup, polis şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Kayseri’de apartmanda ‘büyü’ paniği! Gece yarısı kapı önlerine idrar ve kömür tozu döktüler

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI: ADIM ADIM SERPTİLER

Dökülen maddelerden numune alındığını söyleyen apartman sakini Mine Özsoy, insan idrarı, kömür tozu benzeri siyah madde ile beyaz bir tozun etrafa saçıldığını aktardı. Özsoy, "Yaklaşık 7 aydır burada oturuyorum. Büyü yapan kişileri binada tanıyan çıkmadı. Yöneticimiz aynı akşam WhatsApp'a fotoğrafını atmış, biz ertesi gün oradan gördük. Binada tanıyan birisi çıkmadı. 19-20'li yaşlarında bir genç kız, yanında da kapüşonlu bir delikanlı. Delikanlının ve kızın elinde bir tane torba var. İçeriye girdiler, önce kapının önündeki halıya poşetin içindeki maddeyi iyice saçmışlar. Daha içeri kolayca girip koridorlara serpiştirmişler ve gitmişler. Numune alındı. Garip şekilde insan idrarı, kömür tozu gibi siyah bir madde ve beyaz bir toz karışımı. Buraya döküp gitmiş iki kişi. Neden yaptıklarını bilmiyorum. Biz komşular olarak çözemedik ama inşallah kötü bir şeyle sonuçlanmaz" dedi.

Kayseri’de apartmanda ‘büyü’ paniği! Gece yarısı kapı önlerine idrar ve kömür tozu döktüler

"BİNA SAKİNLERİ BU OLAYIN NEDEN YAŞANDIĞINDAN DOLAYI ÇOK TEDİRGİN"

Komşu apartmanda yaşayan Mehmet Yaşar ise olaydan dolayı bina sakinlerinin tedirgin olduğunu ifade ederek, "Duyduğumuza göre, bir kadın ve bir erkek bina girişine değişik cisimler, yağlar, idrarlar ve değişik tozlar atarak akşamın bir vakti bu olayı yapmışlar. Anılan kişileri tanımayız bilmeyiz ama kameralara bu olay gözüküyor. Durum bundan ibaret. Bu yaşanılan olay cahillikten başka bir şey değil ama bu olay yaşanmış. Bina görevlisi olayın yaşandığı yerde uğraş gerektiren bir temizlik yapmış. Bina sakinleri bu olayın neden yaşandığından dolayı çok tedirgin" şeklinde konuştu.
Olayla ilgili şikayette bulunulduğu ve polisin şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlattığı öğrenildi.

