Kaza yerine gelen gazetecilere saldırıp telefonu aldılar: Bahanelerine bakın

Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi yolu üzerinde takla atarak ters dönen bir otomobil kazasını haberleştirmek için gazeteciler Abdurrahman Fırat, Uğur Eser, Aziz Özden ve Yusuf Konrat olay yerine gitti.

GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEMEK İSTEDİ

Takla atan aracı görüntülemek istedikleri esnada kaza yapan şahsın yakınları önce gazetecilerin görüntü almasını engellemek istedi. Ardından yaşanan kısa süreli arbedede bir kişi Abdurrahman Fırat’ın telefonu aldı. Fırat’ın telefonunu geri almaya çalıştığı esnada bölgede bulunan şahıslar, gazetecilere saldırdı.

HEM SALDIRIP HEM TEHDİTLER SAVURDULAR

Saldırganlar, gazetecilere tehditler savururken, polis ekiplerinin müdahalede yetersiz kaldığı olayda kalabalık güçlükle dağıtıldı.

Gazeteci Fırat, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken taraflar birbirilerinden şikayetçi oldu.