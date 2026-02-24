Kendi elleriyle 20 milyonu boş araziye bıraktı! Dev vurgun polisleri harekete geçirdi

Antalya'da Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran S.K. isimli bir kişi, tanımadığı bir kişi tarafından telefonla arandığını ve arayan şahsın kendisini başkomiser olarak tanıttığını söyledi.

BOŞ ARAZİYE 20 MİLYON TL BIRAKTI

Şüphelinin, kimliğinin bir suç olayında kullanıldığını söyleyerek baskı ve yönlendirmelerde bulunduğunu ifade eden müşteki, Burdur yolu üzerindeki boş bir araziye yaklaşık 20 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyasını bıraktığını beyan ederek şikayetçi oldu.

Yaşananların ve S.K.'nın ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti.

DOLANDIRICILAR ŞANLIURFA'DA YAKALANDI

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu 4 şüpheli şahıs, Şanlıurfa'da düzenlenen planlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.