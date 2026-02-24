Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Kendi elleriyle 20 milyonu boş araziye bıraktı! Dev vurgun polisleri harekete geçirdi

Antalya'da kendisini başkomiser olarak tanıtan bir dolandırıcı, bir vatandaşı yaklaşık 20 milyon TL'sini boş araziye bırakmaya ikna etti. Mağdur vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 4 şüpheliyi Şanlıurfa'da yakaladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 16:11
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 16:11

Antalya'da Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran S.K. isimli bir kişi, tanımadığı bir kişi tarafından telefonla arandığını ve arayan şahsın kendisini başkomiser olarak tanıttığını söyledi.

Kendi elleriyle 20 milyonu boş araziye bıraktı! Dev vurgun polisleri harekete geçirdi

BOŞ ARAZİYE 20 MİLYON TL BIRAKTI

Şüphelinin, kimliğinin bir suç olayında kullanıldığını söyleyerek baskı ve yönlendirmelerde bulunduğunu ifade eden müşteki, Burdur yolu üzerindeki boş bir araziye yaklaşık 20 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyasını bıraktığını beyan ederek şikayetçi oldu.

Kendi elleriyle 20 milyonu boş araziye bıraktı! Dev vurgun polisleri harekete geçirdi

Yaşananların ve S.K.'nın ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti.

Kendi elleriyle 20 milyonu boş araziye bıraktı! Dev vurgun polisleri harekete geçirdi

DOLANDIRICILAR ŞANLIURFA'DA YAKALANDI

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu 4 şüpheli şahıs, Şanlıurfa'da düzenlenen planlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İnşaat işçilerinden tehlikeli çalışma! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Silahlı kuyumcu soygunu güvenlik kameralarında
TBMM'de bir ilk! AK Parti grubunda Ramazan coşkusu
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.