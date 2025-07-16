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 | Özge Sönmez

Kiracı evden kaçtı, dairenin halini görenler şoke oldu! 'Kendi evimize bile giremiyorduk'

Bolu'da bir apartman dairesinde yaşayan kiracı evi çöp yığınına çevirerek ortadan kayboldu. Apartmanı saran korkunç kokuya tahammül edemeyen komşular evlerine bile girmekte güçlük yaşadıklarını belirtti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 12:43

Karamanlı Mahallesi Yunus Emre Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın zemin katında yaşanan olay şaşkına çevirdi. 4 yıldır aynı apartmanda yalnız yaşayan , evi adeta çöplüğe çevirip ortadan kayboldu. 4 yıl boyunca biriktirdiği çöplerin kokusu dayanılmaz hale gelince isyan etti. Kendi evlerine bile girmekte zorlandıklarını söyleyen sakinleri asansörde fare öldüğünü zannetti. Evin halini görünce ise herkesi şoke oldu.

Kiracı evden kaçtı, dairenin halini görenler şoke oldu! 'Kendi evimize bile giremiyorduk'

ASANSÖRDE FARE ÖLÜSÜ VAR SANDILAR

Apartman sakinlerinden Safinaz Halovurt, kokular nedeniyle evlerinden çıkamaz hale geldiklerini belirterek, "Asansöre bindiğimizde çok kötü kokuyordu. Fare öldü zannettik. Komşu evden çıkınca içeri baktık, ev harap haldeydi. Bu yüzden evlerimize zor çıkıyorduk" dedi.

Kiracı evden kaçtı, dairenin halini görenler şoke oldu! 'Kendi evimize bile giremiyorduk'

"BÖYLE YAŞAMAYI TERCİH ETTİ"

Bir diğer apartman sakini Nursel Çırpan ise kiracının evde zaman zaman yalnız yaşadığını, zaman zaman ise farklı kişilerin girip çıktığını ifade ederek, "Yaklaşık 3-4 yıldır burada kalıyordu. Kirası apartmana kalıyordu, apartmanın eksik ve giderleri karşılanıyordu. Çok pahalı değildi zaten. Yaşarken de evden çok kötü kokular geliyordu. Biz yönetime bildirdik, uyardık. Kendisi bu şekilde yaşamayı tercih etti. Bazen yalnızdı, bazen farklı adamlar vardı. 3 çocuk gelip gidiyordu" diye konuştu.

Kiracı evden kaçtı, dairenin halini görenler şoke oldu! 'Kendi evimize bile giremiyorduk'
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#kiracı
#apartman
#kiralık ev
#komşular
#Kokuların Analizi
#Çöpler
#Yaşam
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