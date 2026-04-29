Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kiracısına emekli maaşını çekmesi için kartını verdi! Başına gelmeyen kalmadı: Duyduklarına inanamadı

Adana'da yaşayan 65 yaşındaki Şenel Karabulut, emekli maaşını çekmesi için güvendiği kiracısının yaptıklarıyla adeta yıkıldı. Yaşlı kadının banka kartını ve telefonunu alan kiracı çift, ev sahibinin hesabından 350 bin TL kredi çekti. Karabulut, durumu 3 ay sonra öğrenince duyduklarına inanamadı. İşte şoke eden dolandırıcılık olayının detayları...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 09:40

Çukurova ilçesinde meydana gelen dolandırıcılık olayı duyanları şoke etti. 65 yaşındaki Şenel Karabulut'un her ay maaşını çekmek için bankaya gittiğini gören kiracısı, yaşlı kadına "Bankaya gidip sıra bekleme, ATM'den emekli maaşını çekelim" teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden yaşlı kadın banka kartını kiracısına verdi. Çift daha sonra yaşlı kadının telefonunu da alarak bankacılık uygulaması üzerinden tam 350 bin TL kredi çekerek kendi hesaplarına aktardı.

HABERİN ÖZETİ

Çukurova'da, kiracısı tarafından dolandırılan 65 yaşındaki Şenel Karabulut, banka kartını ve telefonunu vererek 350 bin TL kredi çektirilip parasının çalındığını öğrendi.
Kiracı, yaşlı kadına bankaya gitmemesi için ATM'den maaşını çekeceğini söyleyerek banka kartını aldı.
Kiracı çift, Şenel Karabulut'un telefonunu alarak bankacılık uygulaması üzerinden 350 bin TL kredi çekti ve kendi hesaplarına aktardı.
Kredinin ödemesini emekli maaşından yaptıran çift, durumu gizlemek için 3 ay boyunca aylık 16 bin TL verip bunu emekli maaşı olarak gösterdi.
Şenel Karabulut, bankaya gittiğinde 500 bin TL kredi borcu olduğunu öğrenince dolandırıldığını anladı.
Yaşlı kadın, borcunu ödemek için altınlarını bozdurdu ve bulaşıkçılık yaparak çalıştı.
FARK ETMESİN DİYE 3 AY EMEKLİ MAAŞI ÖDEDİLER

Kredinin ödemesini emekli maaşından yaptıran çift, yaşlı kadın bu olayı anlamasın diye de 3 ay boyunca aylık 16 bin TL getirip yaşlı kadına "Bu senin emekli maaşın" diyerek verdi.

BANKAYA GİDİNCE ŞOKE OLDU

Kasım ayında kiracısına "Emekli maaşımı ben gidip bankadan çekeceğim" diyerek kartını vermeyen Şenel Karabulut, bankaya gittiğinde görevlinin, "Emekli maaşın krediye kesilmiş. Bankamıza 500 bin TL borcunuz var" dediğinde gerçeği öğrendi.
Karabulut, bankadan dönünce kiracısına durumu sordu ve çift iddiaları reddedip eşyalarını toplayıp evden çıkıp gitti.

BORCUNU ÖDEMEK İÇİN BULAŞIK YIKADI

Kiracısı S.D. hakkında şikayetçi olan yaşlı kadın, bankaya olan borcu için de altınlarını bozdurup kalan para için de bulaşıkçılık yapıp çalıştı. Yaklaşık 5 ay önce şikayetçi olan yaşlı kadın, bir an önce kiracısının yargılanmasını ve mağduriyetinin giderilmesini bekliyor.

"EVİMİ DE ALACAKLARDI"

Yaşadıklarını anlatan Şenel Karabulut, kiracılarının kendisini dolandırdığını öne sürerek, "Kiracı 5 ay oturdu. Bu süre içinde bana bu hırsızlığı yaptılar. Emekli maaşımı çekmek istediler, hatta bu evi de elimden alacaklardı. Okuma yazmam da yok. 'Bankaya gidelim, maaşını çekelim' dediler, ben de güvenip gittim. O sırada bütün bilgilerimi aldılar, cep telefonumu da 'güncelleyelim' diyerek alıp işlem yaptılar" dedi.

BANKADA ALDIĞI CEVAPLA YIKILDI

Banka görevlisinin söyledikleriyle gerçeği öğrendiğini anlatan Karabulut, "Ayın 18'i geldiğinde kendisi ya da eşi arayıp 'maaşın yatmış' diyordu. Maaşımı kendi cebinden veriyormuş gibi gösterdiler. Bankaya gidip maaşımı çekmek istediğimde bana maaşımın olmadığını, krediye gittiğini söylediler. 500 bin TL kredi borcum çıktı. Altınlarımı bozdurdum, borcu ödedim. Ben bu halde bulaşık yıkamaya gittim" diye konuştu.

"BANA HİÇBİR ÖDEME YAPMADILAR AMA 'ÖDEDİK' DİYORLARMIŞ"

Şikayetçi olduğunu belirten Şenel Karabulut, "Bankadan çıkınca onları arayıp 'paramı nasıl çekebiliyorsunuz, utanmıyor musunuz, sizi karakola şikayet edeceğim' dedim. Eve gelip 'çıkın' dedim, ardından karakola gidip şikayetçi oldum. Bana hiçbir ödeme yapmadılar ama 'ödedik' diyorlarmış. Bu süreçte şekerim yükseldi, bunalım geçirdim, parmağımdaki yüzüklere kadar verdim yine yetmedi. Benim paramla arabalarını değiştirdiler. Paramı versinler, yoksa davamdan vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.
İddiaların odağındaki S.D.'ye ise ulaşılamadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
28 Nisan Salı reyting sonuçları 2026: ABİ, Kıskanmak, Mehmed: Fetihler Sultanı…Dün en çok ne izlendi?
ABD ve İran, 'Soğuk Savaş' aşamasına doğru ilerliyor! Trump Hürmüz ablukasını uzatacak
BİM 1-8 Mayıs Aktüel Ürünler Kataloğu 2026! Dondurucu, buzdolabı, ocak, süpürge, yer sofrası ve ayakkabılık geliyor
Dizi ve film sektöründe devrim! Rekabet Kurumu ‘Tekel’ dönemine neşter vurdu
