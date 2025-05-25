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 | Baran Aksoy

Kiracısıyla başı dertte! Anahtara el koyup, 12 milyon TL istedi: Dükkanımı resmen gasbetti

Mersin'de 10 yıl önce kiraya verdiği iş yerini geri almak isteyen dükkan sahibi, kiracısıyla başı derde girdi. Anahtar teslim etmek için kendisinden 12 milyon TL talep edildiğini öne süren mülk sahibi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 11:52

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir iş yeri 10 yıl önce N.E. adlı kişiye kiralandı. Mülk sahibi Fahrettin Karakuş yıllar sonra bir süre sonra yeri geri almak istedi. Kiracısına tahliye taahhütnamesi gönderen Karakuş, N.E.'nin 6 aylık süre dolmasına rağmen taşınmadığı ve ek olarak 2 ay daha süre talep ettiğini söyledi.

ANAHTAR İÇİN 12 MİLYON TL İSTEDİ

Ek sürenin de dolmasının ardından yan dükkana taşınan N.E. anahtarı mülk sahibi Karakuş'a teslim etmedi. Kiracısının kendisinden 12 milyon TL ya da senet talep ettiğini öne süren Karakuş, çözüm bulamayınca konuyu yargıya taşıyarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kiracısıyla başı dertte! Anahtara el koyup, 12 milyon TL istedi: Dükkanımı resmen gasbetti

"DÜKKANI GASBETTİ"

Mağdur olduğunu ifade eden Fahrettin Karakuş, "6 ay önce imzalı tahliye taahhütname gönderdik, 2 ay daha beklememizi istedi. Biz de 2 ay daha süre verdik ve şu ana kadar çıkmadı. Gidip anahtarı teslim alacağız ama anahtarı vermek istemiyor. '12 milyon ya bana para vereceksiniz ya da 12 milyon senet yazmanız gerekiyor. Onu da kabul etmiyorsanız kiraya ben vereceğim, hava parasını ben alacağım' diyor. Anahtarı bize vermek istemiyor, yani dükkanı gasbetti. Ve tehditle bizi oradan kovdu. 'İstediğiniz yere gidin, benim şartları kabul ederseniz böyle, kabul etmezseniz anahtarı alamazsınız' dedi" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Kiracısıyla başı dertte! Anahtara el koyup, 12 milyon TL istedi: Dükkanımı resmen gasbetti

YASAL SÜRECİ BAŞLATTI

Dükkanını geri almak için yasal süreci başlattıklarını belirten Karakuş, "Mağduruz, maalesef anahtarı alamadık. Savcılığa da suç duyurusunda bulunduk ama şu ana kadar bir sonuç alamadık, bekliyoruz" diye konuştu.

KİRACI İDDİALARA CEVAP VERDİ

Kameralara konuşmak istemeyen ancak telefonla bilgi veren kiracı N.E. ise, "Mal sahibi beni kafasına göre çıkartamaz. Ben orayı 10 yıldır işletiyorum. Gelip beni aniden kafasına göre çıkarttı. Ben de ondan şikayetçi olacağım. 12 milyon lira da istemedim, dükkan zaten 12 milyon lira etmez" diye konuştu.

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