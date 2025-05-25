Polisin alkollü sürücüyle imtihanı! Aracını sağa çekip koşarak kaçmaya çalıştı
Bursa'da uygulama yapan ekipleri gören alkollü sürücü, aracını yol ortasına bırakıp yaya olarak kaçmayı denedi. Sürücü, polis ekiplerinin dikkati sayesinde kıskıvrak yakalanırken, 1.58 promil de alkollü olduğu ortaya çıktı.
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Sıkça Sorulan Sorular
2. Kez Alkollü Araç Kullanma Cezası Ne Kadar?
Karayolları Trafik Kanunu’na göre 2. defa alkol sınırını aşarak trafiğe çıkarsan 2. kez alkollü araç kullanma cezası olarak 11.622 TL ödemek zorunda kalırsın. Aynı şekilde aracı trafikten menedilir ve ehliyetine 6 ay değil, 2 yıl boyunca el konulur ve 20 ceza puanı alırsın. Eğer 2.defa alkollü araç kullanma cezasını 2 hafta içinde ödersen %25 indirim ile ödeme yapman yeterli olacaktır.