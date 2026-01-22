Kiralamak istediği dairenin balkonundan düştü! 17. kattan beton zemine çakıldı

Bursa'da Osmangazi ilçesinde toplu konutlarda yaşanan olayda; 45 yaşındaki şahıs bir emlakçı ile görüşerek Doğanbey toplu konutlarında bulunan 17. kattaki daireyi görmek üzere binaya geldi.

17. KATTAN BETON ZEMİNE ÇAKILDI

Daireyi incelediği sırada balkonda dengesini kaybeden şahıs aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.