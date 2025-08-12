Kırıkkale'de kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 kişi ağır yaralı

İstanbul
Kırıkkale'nin Bağlarbaşı Mahallesi Çevrealtı Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 71 AAN 355 plakalı kamyonet ile 71 DU 912 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Trafik ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptıktan sonra araçlar çekiciyle otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.