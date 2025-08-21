Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Kızların kavgası karakolda bitti! Dehşet görüntülerde tekme ve yumruklar havada uçuştu

Mersin'de 16 yaşındaki bir kız, aynı yaştaki başka bir kız tarafından sokak ortasında darbedildi. O anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken saldıran şüpheli kız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.08.2025
18:54
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
18:54

Geçtiğimiz gün merkez Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi'nde yaşanan olayda 16 yaşındaki D.O. adlı kız, aynı yaştaki E.A. adlı kız tarafından sokak ortasında darbedildi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER YAYILINCA BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kızların kavgası karakolda bitti! Dehşet görüntülerde tekme ve yumruklar havada uçuştu

TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan E.A., '' suçundan tutuklandı. Öte yandan görüntülerde, E.A.'nın D.O.'nun yüzüne önce tekme attığı, ardından kafasına birkaç yumruk vurduğu ve saçından çekerek yerde sürüklediği anlar yer aldı. Olay sırasında çevredeki vatandaşlar D.O.'yu saldırgandan kurtarırken, görüntülerde ayrıca, sırasında başka bir kızın da D.O.'ya tekmelerle vurduğu fark ediliyor.

