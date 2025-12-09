Menü Kapat
 | Ceyda Altun

KKTC'de şiddetli yağış alarmı! Gönyeli Barajı taştı, eğitime 1 gün ara verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan şiddetli yağışlar ve sel Gönyeli Barajı'nın taşmasına, çeşitli bölgelerde su seviyelerinin yükselmesine, ev ve iş yerlerini su basmasına ve eğitime 1 gün ara verilmesine neden oldu. Son 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarı 232 kilogram olarak kaydedildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, gelen ihbarlar üzerine polis, itfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı, kaymakamlıklar, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK) ve belediyelerin koordineli şekilde vatandaşlara yardım sağladığını duyurdu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 17:25

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () etkili olan şiddetli yağışlar, başkent ve kentinde hayatı olumsuz etkiledi. Gönyeli Barajı ve Kanlıköy Göleti'nin taşması sonucu derelerde su seviyesi hızla yükseldi; Gönyeli ve çevresinde bazı yollar su altında kaldı. Trafik ekipleri, açık ve kapalı yollarla ilgili kamuoyunu bilgilendirirken sürücülere dikkatli seyretmeleri yönünde uyarıda bulunurken Sivil Savunma Teşkilatı, Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'de yoğun ve taşkınlar nedeniyle mahsur kalan 7 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

KKTC'de şiddetli yağış alarmı! Gönyeli Barajı taştı, eğitime 1 gün ara verildi

BAŞKENT LEFKOŞA VE GİRNE'DE

Lefkoşa'da 4 araç ve 10 personelin görev aldığı çalışmalarda 10 noktaya müdahale edildi. Gönyeli ve Boğazköy'de 5 evden, Ortaköy'de bir iş yerinden su tahliyesi yapıldı; Gönyeli'de araçlarında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Girne'de ise 3 araç ve 10 personelle 4 noktada müdahale gerçekleştirildi. Zeytinlik ve Ozanköy'de 2 evden, Çatalköy'de 2 iş yerinden su tahliyesi yapıldı.

KKTC'de şiddetli yağış alarmı! Gönyeli Barajı taştı, eğitime 1 gün ara verildi

"BARAJDAN AKAN SU İLE SAVAK ARASINDA 1 METRE KALDI"

Kıbrıs Türk Biyologlar, Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği (BİO-DER) Başkanı Mustafa Kofalı, yerel saat ile 13.30'da yaptığı açıklamada, Gönyeli Barajı'nın önünden yaptığı açıklamada, barajdaki su seviyesi ile barajın savak sistemi arasında yaklaşık 1 metre kaldığını belirtti. Şiddetli taşkının devam etmesi durumunda başkent Lefkoşa'nın daha da büyük bir su baskını riskiyle karşı karşıya kalması bekleniyor.

KKTC'de şiddetli yağış alarmı! Gönyeli Barajı taştı, eğitime 1 gün ara verildi

ZORUNLU OLMADIKÇA EVDEN ÇIKMAYIN

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu. Tehlike anında Sivil Savunma'nın araç desteğiyle vatandaşların güvenli noktalara taşınacağını belirtti. Amcaoğlu, bölgedeki en büyük endişelerinin güneyden baraj kapaklarının açılması olduğunu ve riskinin devam ettiğini ifade ederek, "Riskli bölgelerimiz var. Dünden beri organize şekilde çalışıyoruz" dedi. Su seviyesinin yavaş bir şekilde alçaldığını ancak ilerleyen saatlerde şiddetli yağışların devam etmesi ihtimaline karşı köprü başlarına araç ve ekipman yerleştirildiğini bildirdi.

KKTC'de şiddetli yağış alarmı! Gönyeli Barajı taştı, eğitime 1 gün ara verildi

"YAĞIŞLAR YARINA KADAR DEVAM EDECEK"

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, 300'ün üzerinde personelle aralıksız görev yapacak şekilde zorlu bir geceye hazırlandıklarını vurguladı. Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gece çalışmaları için aydınlatma ve projektör sistemlerine yönelik hazırlıkların tamamlanacağını belirterek, Meteoroloji Dairesi'nden alınan bilgilere göre yağışların yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini kaydetti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Harmancı, gece çalışmaları için aydınlatma ve projektör sistemlerinin de tamamlanmaya çalışıldığını belirterek, Meteoroloji Dairesi'nden alınan bilgilere göre yağışlı sistemin yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini kaydetti.

KKTC'de şiddetli yağış alarmı! Gönyeli Barajı taştı, eğitime 1 gün ara verildi

EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ!

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yağışlar nedeniyle yerel saatle 13.00 itibarıyla eğitime bir gün ara verildiğini; bakanlığa bağlı tüm özel ve kamu okullarının yarın idari tatilde olacağını söyledi. Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda , güvenlik riski ve ısınma sorunu olmadığını vurguladı.

KKTC'de şiddetli yağış alarmı! Gönyeli Barajı taştı, eğitime 1 gün ara verildi

OTELCİLER BİRLİĞİ'NDEN KONAKLAMA DESTEĞİ

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, selden etkilenen ve evleri kullanılamayacak halde olan vatandaşlara ücretsiz konaklama imkanı sağlayacağını duyurdu. Açıklamada, "Birliğimize bağlı oteller, zorlayıcı bu süreci bir nebze olsun hafifletebilmek amacıyla, evleri eski haline getirilene dek selden zarar gören vatandaşlarımıza ücretsiz misafir konaklama imkanı sağlayacaktır" denildi.

