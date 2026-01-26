Kocaeli'de denizde erkek cesedi şoku

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Olayın yaşandığı adres, Piri Reis Mahallesi'nde Yelkenkaya Caddesi oldu.

Bölgedeki bir sitenin iskelesi açıklarında su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ERKEK CESEDİ BULUNDU

Ekipler tarafından denizden çıkarılarak tekneye alınan ceset, iskeleye getirildi. Üzerinde bozulmalar olduğu gözlenen ve 50'li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan olayla ilgili inceleme de başlatıldı.