‘Kocam benden habersiz evimi kiraya verdi’ demişti: Eşinden gelen açıklama şoke etti

Adana’da boşanma aşamasında olan hemşire kadın, eşinin kardeşi ve yeğeninin evine zorla girerek kendinden habersiz şekilde evini kiraya verdiğini söyledi. İddiaların hedefindeki koca ise yaptığı açıklamada eşinin kendisini aldattığını öne sürdü ve “Zorla eve girme falan da yok, o evi vekalet ile yeğenime kiraya verdim" dedi.

'Kocam benden habersiz evimi kiraya verdi' demişti: Eşinden gelen açıklama şoke etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 11:07

26 yıl yıllık evli Hemşire A.Y. ile kocası Sadık Yıldırım arasında son 3 yıldır sürekli geçimsizlik yaşanmaya başlandı. Yaşanan olayların ardından 60 yaşındaki Sadık Yıldırım, ağustos ayında boşanmak için mahkemeye başvurdu. Ancak bu süreçte 50 yaşındaki A.Y., evine eşi Sadık Yıldırım'ın kız kardeşi ve yeğeninin defalarca çilingirle gelip kapıyı açıp içeri girdiklerini ve eşyaları taşıdıklarını iddia etti. A.Y., bu süreçte eşi tarafından darp edilip, kaçırıldığını da öne sürerken A.Y.'nin iddiaları, "Boşanmaya çalıştığı eşi, yapmadığını bırakmadı" şeklinde başlıklarla haber ajanslarına servis edildi.

‘Kocam benden habersiz evimi kiraya verdi’ demişti: Eşinden gelen açıklama şoke etti

“VİDEO KAYDINI MAHKEMEYE SUNDUM”

Hakkında çıkan haberlerin ardından İHA'ya konuşan Sadık Yıldırım ise eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek video kaydını mahkemeye sunduğunu anlattı. Yıldırım, "Bu kadın bana 1 ay uzaklaştırma aldı. Ağustos ayında eve geldiğimde eşimin evimizde zina yaptığına şahit oldum. Video kaydı aldım ve mahkemeye sundum. İsteseydim orada ikisini de öldürür, delik deşik ederdim ama hayatımı bitirmeye değmezler" ifadelerini kullandı.

‘Kocam benden habersiz evimi kiraya verdi’ demişti: Eşinden gelen açıklama şoke etti

“KOVUŞTURMAYA YER YOKTUR KARARI ÇIKTI”

Eşinden aldığı vekaletle evi yeğenine kiraya verdiğini söyleyen Sadık Yıldırım, "Benim yeğenim eşinden ayrı yaşıyor. Yeğenime cüzi bir miktara kiraya verdim. Bazen para bile almıyorum. Ev, iş yerlerim eşimin üstüne bana vekalet vermişti ben vekalete istinaden kiraya verdim. Yeğenim o evde kiracıydı. Eşim gidip savcılığa suç duyurusunda bulundu ancak 'kovuşturmaya yer yoktur' diyerek karar çıktı" dedi.

‘Kocam benden habersiz evimi kiraya verdi’ demişti: Eşinden gelen açıklama şoke etti

“BU AHLAKSIZLIĞI KABUL EDEMEM”

Bir an önce boşanmak ve eşinin üzerine yaptığı malları dalmak istediğini belirten Yıldırım, "Bu kadınla yaşayamam zaten. Bu ahlaksızlığı kabul edemem. Bir an önce boşanmak istiyorum. Mallarımı da kurtaracağım inşallah. Şu anda her şeyim onun üzerine ve bunu çok iyi kullanıyor. Hakkımdaki iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Bu kadının söylediği her şey yalan" şeklinde konuştu. Taraflar arasındaki son sözü ise 26 Mart'ta mahkemenin karar vererek söylemesi bekleniyor.

