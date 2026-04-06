Denizli'de yaşayan 3 çocuk annesi Emine Gülnar E., eşinin telefonuna başka bir kadından gelen mesajları fark etti. Durumu eşine belli etmeden araştırmaya başlayan kadın, yine aynı telefondan günlük kiralık daire ilanlarına bakıldığını gördü.

HABERİN ÖZETİ Kocasını günlük kiralık dairede başka kadınla bastı! İhanet anını kayda aldı Denizli'de yaşayan 3 çocuk annesi Emine Gülnar E., eşinin kendisini aldattığını fark edip gizlice takip ederek uygunsuz halde yakaladı. Emine Gülnar E., eşinin telefonunda başka bir kadından gelen mesajları ve günlük kiralık daire ilanlarını görmesi üzerine durumu araştırmaya başladı. Eşini ailesinin yanına gönderme isteğinden şüphelenen kadın, bir arkadaşıyla plan yaparak otobüsle eşini takip etti. Emine Gülnar E., eşinin evli C.D. ile bir apart dairesine girmesinin ardından daireye girerek uygunsuz hallerini cep telefonuyla kaydetti. Kayıt sırasında C.D.'nin Emine Gülnar E.'ye saldırmaya çalıştığı ve bu duruma tanık olan çocuğun ağladığı belirtildi. Emine Gülnar E., eşiyle birlikte olan kadına çektiği videoları ve konuşmaları gösterdiğini, hayatının dağıldığını ve boşanma davası açacağını ifade etti.

KOCASINI ADIM ADIM İZLEDİ

Eşi G.E.'nin kendisini ailesinin yanına göndermek istemesinden şüphelenen Emine Gülnar E., gerçeği ortaya çıkarmak için bir arkadaşıyla plan yaptı. G.E., Emine Gülnar E.'yi otogara bıraktıktan sonra, kadın bindiği otobüsten bir süre sonra inerek eşini takip etti.

KİRALIK DAİREDE BASTI

Eşinin evli C.D. ile buluştuğunu gören kadın, sakinliğini koruyarak izlemeyi sürdürdü. Daha sonra ikilinin bir apart dairesine girmesinin ardından daireye giden kadın, yaşananları cep telefonuyla kaydetti.

ÇOCUĞUNUN YANINDA SALDIRIYA UĞRADI

Emine Gülnar E., gittiği apart dairesinde eşi G.E. ile C.D.'yi uygunsuz halde yakalayıp o anları kayda aldı. C.D. ise o anda Emine Gülnar E.'ye saldırmaya çalıştı. Tüm bu anlara tanık olan çocuğun ağlaması ise gözlerden kaçmadı.

"UYGUNSUZ VAZİYETTE VİDEOLARINI ÇEKTİM, SALDIRDILAR"

Olay sonrası kocasıyla birlikte olan kadının hayatına devam ettiğini ancak kendi hayatının dağıldığını belirten Emine Gülnar E., "Ben eşimin telefonuna gelen mesajlara bakmıştım. Daha sonra gelen mesajları gördüğümü hiç belli etmedim. Daha sonra sosyal medya sayfalarında günlük apart baktığını gördüm. Yine onu belli etmedim. Eşim beni ailemin yanına göndermek istedi. Anneannem rahatsızdı. 'Tamam' dedim ama gitmedim. Bir gün önceden arkadaşımı ayarlamıştım. Eşim beni otogardan otobüse bindirdi. Otobüs birazcık otogardan çıktıktan sonra otobüsten indim. Otobüsten indikten sonra arkadaşıma çocukları verdim ama büyük oğlum benden hiç ayrılmadığı için onu yanımdan ayırmadım. Zaten eşimin sevgilisi onu arabasıyla aldı. Sonra aparta gittiler. Ben onları uygunsuz halde yakalamak için aşağıda bir süre bekledim. Yukarı çıkıp, kapıyı çaldım. İlk çaldığımda kapıyı açmadılar. İkinci çaldığımda kapıyı açtılar. Ve onlara öyle uygunsuz vaziyette videolarını çektim, saldırdılar. Dikkat ederseniz şahıs videoda bana saldırdığı için benim oğlum 'Anne mi bırakın, anne eve gidelim' diye ağlıyor. Olaydan birkaç gün sonra kadının eşine çektiğim videoları, bende olan konuşmaların hepsini gösterdim. O kadın eşiyle şu anda barışmış durumda, eşiyle aynı evde yaşıyorlar. Benim hayatım dağıldı. Boşanma davası açacağım. Tazminat, nafaka tüm haklarımı alacağım" dedi.