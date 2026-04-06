Kocasını günlük kiralık dairede başka kadınla bastı! İhanet anını kayda aldı

Denizli'de 3 çocuk annesi bir kadın, kendisini aldattığından şüphelendiği kocasını adım adım takip etti. Kocasını, başka bir evli kadınla günlük kiralık dairede uygunsuz şekilde yakalayan kadın, o anları kayda aldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 17:25

Denizli'de yaşayan 3 çocuk annesi Emine Gülnar E., eşinin telefonuna başka bir kadından gelen mesajları fark etti. Durumu eşine belli etmeden araştırmaya başlayan kadın, yine aynı telefondan günlük kiralık daire ilanlarına bakıldığını gördü.

KOCASINI ADIM ADIM İZLEDİ

Eşi G.E.'nin kendisini ailesinin yanına göndermek istemesinden şüphelenen Emine Gülnar E., gerçeği ortaya çıkarmak için bir arkadaşıyla plan yaptı. G.E., Emine Gülnar E.'yi otogara bıraktıktan sonra, kadın bindiği otobüsten bir süre sonra inerek eşini takip etti.

KİRALIK DAİREDE BASTI

Eşinin evli C.D. ile buluştuğunu gören kadın, sakinliğini koruyarak izlemeyi sürdürdü. Daha sonra ikilinin bir apart dairesine girmesinin ardından daireye giden kadın, yaşananları cep telefonuyla kaydetti.

ÇOCUĞUNUN YANINDA SALDIRIYA UĞRADI

Emine Gülnar E., gittiği apart dairesinde eşi G.E. ile C.D.'yi uygunsuz halde yakalayıp o anları kayda aldı. C.D. ise o anda Emine Gülnar E.'ye saldırmaya çalıştı. Tüm bu anlara tanık olan çocuğun ağlaması ise gözlerden kaçmadı.

"UYGUNSUZ VAZİYETTE VİDEOLARINI ÇEKTİM, SALDIRDILAR"

Olay sonrası kocasıyla birlikte olan kadının hayatına devam ettiğini ancak kendi hayatının dağıldığını belirten Emine Gülnar E., "Ben eşimin telefonuna gelen mesajlara bakmıştım. Daha sonra gelen mesajları gördüğümü hiç belli etmedim. Daha sonra sosyal medya sayfalarında günlük apart baktığını gördüm. Yine onu belli etmedim. Eşim beni ailemin yanına göndermek istedi. Anneannem rahatsızdı. 'Tamam' dedim ama gitmedim. Bir gün önceden arkadaşımı ayarlamıştım. Eşim beni otogardan otobüse bindirdi. Otobüs birazcık otogardan çıktıktan sonra otobüsten indim. Otobüsten indikten sonra arkadaşıma çocukları verdim ama büyük oğlum benden hiç ayrılmadığı için onu yanımdan ayırmadım. Zaten eşimin sevgilisi onu arabasıyla aldı. Sonra aparta gittiler. Ben onları uygunsuz halde yakalamak için aşağıda bir süre bekledim. Yukarı çıkıp, kapıyı çaldım. İlk çaldığımda kapıyı açmadılar. İkinci çaldığımda kapıyı açtılar. Ve onlara öyle uygunsuz vaziyette videolarını çektim, saldırdılar. Dikkat ederseniz şahıs videoda bana saldırdığı için benim oğlum 'Anne mi bırakın, anne eve gidelim' diye ağlıyor. Olaydan birkaç gün sonra kadının eşine çektiğim videoları, bende olan konuşmaların hepsini gösterdim. O kadın eşiyle şu anda barışmış durumda, eşiyle aynı evde yaşıyorlar. Benim hayatım dağıldı. Boşanma davası açacağım. Tazminat, nafaka tüm haklarımı alacağım" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Otomobil önce kaza atlattı, geri dönüp motosiklete çarptı
‘Gözlüğünün altından niye baktın’ dedi: Pompalı tüfekle vurdu
Gürültü kavgasında kan aktı! Karı-kocayı vurdu, sözleri şoke etti
