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 | Baran Aksoy

Köfteyi pişirdi, elemanları pişiremedi! Kepenk indiren işletmeci isyan etti: "50 bin TL verdim, yine olmadı"

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde köftecilik yapan Güreş Ağası Halil Sayı, çalışacak personel bulamadığı için yıllardır işlettiği dükkanı kapatmak zorunda kaldı. Sayı, dükkanının camına ise "Elemansızlıktan kapattık" yazısını astı

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 10:07

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde köftecilik yapan Güreş Ağası Halil Sayı, son yıllarda çalıştıracak nitelikli eleman bulmamaktan şikayet etti.

'ELEMANSIZLIKTAN KAPATTIK'

Vasıfsız kişilerin de kısa sürede yüksek ücret talep ettiğini belirten Sayı, dükkanının camına 'Elemansızlıktan kapattık' yazısı asıp kepenk indirdi.

Köfteyi pişirdi, elemanları pişiremedi! Kepenk indiren işletmeci isyan etti: "50 bin TL verdim, yine olmadı"

"HERKES ÜÇ KURUŞ PARA İÇİN KAÇIYOR"

İşletmesini neden kapattığına dair İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Sayı, "Ben burayı neden kapattım? Bir personelsizlikten. İki 8 saate 2 bin lira para istiyor. Bunlar vasıfsız olanlar. Vasıflıları zaten tutamıyorsun. Yaz geldiği zamanda herkes üç kuruş para için kaçıyor. Bu iş yerini para kazanamadığım için değil, adam bulamadığım için kapattım" ifadelerini kullandı.

Köfteyi pişirdi, elemanları pişiremedi! Kepenk indiren işletmeci isyan etti: "50 bin TL verdim, yine olmadı"

"DAHA İYİ KÖFTE YAPAN VARSA BEN ADIMI DEĞİŞTİRİRİM"

Sektördeki ustalığını vurgulayan Sayı, "1966'dan beri bu işi yapıyorum. Burası kurulduktan sonra daha iyi köfte yapan varsa ben adımı değiştiririm. Ben yemediğim şeyi müşterime yedirmedim. Müşterime çok üzülüyorum. Adam kalkıyor İstanbul'dan, İzmir'den buraya geliyor, ama geri dönüyor. Benim içim sızlıyor" diye konuştu.

"45-50 BİN MAAŞ VERDİM, YİNE DE OLMADI"

Halil Sayı, personele aylık 45 ila 50 bin lira maaş verdiğini, üç ayda bir de zam yaptığını belirterek, "7 erkek, 1 kadın toplam 8 kişi çalıştırıyordum. Oğlum dedi ki, baba zarar ediyoruz, bu kadar verdiğimiz para bize kalmıyor. Ben burada kışın adam mı besleyeceğim? Ben de kızdım, kapattım" diyerek işletmeyi neden kapattığını açıkça ortaya koydu.

Köfteyi pişirdi, elemanları pişiremedi! Kepenk indiren işletmeci isyan etti: "50 bin TL verdim, yine olmadı"

"ÇIRAKLIK EĞİTİMİ ŞART, YOKSA MESLEKLER BİTER"

Sayı açıklamasında devlet yetkililerine de çağrıda bulundu. Çıraklık eğitiminin yetersizliğinden yakınan Sayı, "Bu çıraklık eğitimiyle ilgili geniş kapsamlı eğitim verilmeli. Çok önem verilmeli ve üzerinde durulmalı. Aksi takdirde meslekler biter. Neden eleman yetişmiyor? Çünkü herkes az iş, çok para, bol tatil diyor" dedi.

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