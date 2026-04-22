Yunanistan, Türk mutfağının asırlık lezzetlerini sahiplenme çabalarına devam ediyor. Komşu, baklava ve dönerden sonra bu kez de gece sofralarının vazgeçilmezi, kış aylarının ise şifa deposu olan işkembe çorbasını 'Patsas' adıyla Yunan mutfağına tescillemek amacıyla UNESCO'ya başvuru yaptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Komşu işkembeden attı, Türk ustalar tepki gösterdi: İşkembe çorbası bizimdir Yunanistan'ın işkembe çorbasını 'Patsas' adıyla tescilleme girişimi Türkiye'de tepkiye yol açtı. Yunanistan, işkembe çorbasını 'Patsas' adıyla Yunan mutfağına tescillemek için UNESCO'ya başvurdu. Bu girişim Türkiye'nin tepkisini çekti ve İstanbul'da çorbacı olan Salih Çelik, işkembe çorbasının milli bir şifa kaynağı olduğunu ve tapusunun Anadolu'da olduğunu belirtti. Salih Çelik, Yunanistan'ın yaptığı bu girişimi 'emek hırsızlığı' olarak nitelendirdi ve gerçek işkembe çorbasının nasıl yapıldığını kendilerinden öğrenmelerini söyledi. Çelik, bu tür girişimlerin Türk mutfağının marka değerine zarar verdiğini ve Türk mutfağının tanıtım stratejisinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. İşkembe çorbasının Osmanlı'dan günümüze gelen bir saray ve halk mutfağı mirası olduğunu belirtti.

Ancak bu girişim Türkiye'nin tepkisini çekti. İstanbul’da uzun yıllardır çorbacılık yapan Salih Çelik, "İşkembe bizim milli şifa kaynağımızdır, tapusu Anadolu’dadır" sözleriyle tepkisini gösterip mutfak kültürünün korunması için çağrıda bulundu.

"YUNANİSTAN'IN YAPTIĞI EMEK HIRSIZLIĞI"

İşkembe çorbasının Osmanlı’dan günümüze gelen bir saray ve halk mutfağı mirası olduğunu vurgulayan Salih Çelik, açıklamasında şunları söyledi:

"Baklavamıza, lokumumuza, cacığımıza göz diktikleri yetmedi, şimdi sıra işkembe çorbamıza mı geldi? İşkembe çorbası Anadolu’nun bağrından kopmuş, asırlardır bizim sofralarımızın baş tacı olmuş bir şifa kaynağıdır. Terbiyesiyle, sarımsağıyla, sirkesiyle bu lezzetin ruhu bizdedir. Yunanistan’ın sadece isim değiştirerek bu kültürü sahiplenmeye çalışması kabul edilemez. Emek hırsızlığına gerek yok, buyursunlar gelsinler, gerçek işkembe çorbası nasıl yapılır bizden öğrensinler."

"İŞKEMBEYİ KOMŞUYA KAPTIRMAYA NİYETİMİZ YOK"

Bu tür girişimlerin Türk mutfağının marka değerine zarar verdiğini vurgulayan Salih Çelik, daha aktif bir tanıtım stratejisi izlenmesi gerektiğini belirtti. Çelik, "Bizim olanı korumak zorundayız. İşkembe çorbası sadece bir yemek değil, bir kültürdür. Bu mirası komşuya kaptırmaya niyetimiz yok" diyerek tartışmaya son noktayı koydu.