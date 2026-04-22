Komşu işkembeden attı, Türk ustalar tepki gösterdi: İşkembe çorbası bizimdir

Yunanistan, Türk mutfağının asırlık lezzetlerini sahiplenme çabalarına devam ediyor. Komşu, baklava ve dönerden sonra bu kez de gece sofralarının vazgeçilmezi, kış aylarının ise şifa deposu olan işkembe çorbasını 'Patsas' adıyla Yunan mutfağına tescillemek amacıyla UNESCO'ya başvuru yaptı.
Ancak bu girişim Türkiye'nin tepkisini çekti. İstanbul’da uzun yıllardır çorbacılık yapan Salih Çelik, "İşkembe bizim milli şifa kaynağımızdır, tapusu Anadolu’dadır" sözleriyle tepkisini gösterip mutfak kültürünün korunması için çağrıda bulundu.
İşkembe çorbasının Osmanlı’dan günümüze gelen bir saray ve halk mutfağı mirası olduğunu vurgulayan Salih Çelik, açıklamasında şunları söyledi:
"Baklavamıza, lokumumuza, cacığımıza göz diktikleri yetmedi, şimdi sıra işkembe çorbamıza mı geldi? İşkembe çorbası Anadolu’nun bağrından kopmuş, asırlardır bizim sofralarımızın baş tacı olmuş bir şifa kaynağıdır. Terbiyesiyle, sarımsağıyla, sirkesiyle bu lezzetin ruhu bizdedir. Yunanistan’ın sadece isim değiştirerek bu kültürü sahiplenmeye çalışması kabul edilemez. Emek hırsızlığına gerek yok, buyursunlar gelsinler, gerçek işkembe çorbası nasıl yapılır bizden öğrensinler."
Bu tür girişimlerin Türk mutfağının marka değerine zarar verdiğini vurgulayan Salih Çelik, daha aktif bir tanıtım stratejisi izlenmesi gerektiğini belirtti. Çelik, "Bizim olanı korumak zorundayız. İşkembe çorbası sadece bir yemek değil, bir kültürdür. Bu mirası komşuya kaptırmaya niyetimiz yok" diyerek tartışmaya son noktayı koydu.