Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu! Çok sayıda yaralı var

Konya'nın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda; M.Ş. idaresindeki otomobil, başka bir araç tarafından sıkıştırılması sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Kazada sürücü M.Ş. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma sürüyor.