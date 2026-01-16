Konya'da aile faciası! Kız kardeşini öldürüp annesini yaraladı ardından kafasına sıktı: 2 ölü

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Caferçelebi Sokağı akşam saatlerinde dehşet bir olaya sahne oldu. Akşam 21.45 sıralarında bir kişi kız kardeşiyle tartışmasının ardından silahıyla ateş açtı.

ANNESİNİ VE KIZ KARDEŞİNİ VURUP İNTİHAR ETTİ

Tartışma sırasında şahıs yanında bulunan tabancayla kız kardeşi ve annesini vurduktan sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

ANNENİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR



Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahıs ve kız kardeşinin olayda hayatını kaybettiğini belirlerken ağrı yaralanan anne yapılan ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin sürüdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.