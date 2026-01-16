Menü Kapat
Konya'da aile faciası! Kız kardeşini öldürüp annesini yaraladı ardından kafasına sıktı: 2 ölü

Konya'da kız kardeşiyle tartışan bir kişi silahını çıkarıp dehşet saçtı. Annesi ve kız kardeşine ateş açan kişi ardından intihar etti. Dehşet olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 23:29
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 23:29

'nın merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Caferçelebi Sokağı akşam saatlerinde dehşet bir olaya sahne oldu. Akşam 21.45 sıralarında bir kişi kız kardeşiyle tartışmasının ardından silahıyla ateş açtı.

Konya'da aile faciası! Kız kardeşini öldürüp annesini yaraladı ardından kafasına sıktı: 2 ölü

ANNESİNİ VE KIZ KARDEŞİNİ VURUP İNTİHAR ETTİ

Tartışma sırasında şahıs yanında bulunan tabancayla kız kardeşi ve annesini vurduktan sonra kendi kafasına ateş ederek etti.

Konya'da aile faciası! Kız kardeşini öldürüp annesini yaraladı ardından kafasına sıktı: 2 ölü

ANNENİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahıs ve kız kardeşinin olayda hayatını kaybettiğini belirlerken ağrı yaralanan anne yapılan ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin sürüdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

