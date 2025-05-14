Konya'da ev yangını: Başal çifti hayatını kaybetti!

Konya'da Merkez Meram ilçesi Dere Mahallesi Çatak Sokak'ta akşam saatlerinde tek katlı bir evde yangın çıktı. Evde çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen Ahmet ve Fatma Başal çiftinin hayatını kaybettiği tespit edildi…

Konya'da tek katlı müstakil bir evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti. Yangın, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Dere Mahallesi Çatak Sokak üzerinde bulunan tek katlı evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Başal (75) ile eşi Fatma Başal'ın (61) yaşadığı eve gelen yakınları yaşlı çiftten bir süre haber alamadı.

DUMANDAN ETKİLENDİLER

Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yaşlı çiftin bulunduğu evin camını kırarak içeriye girdi. Evde meydana gelen küçük çaplı yangının oluşturduğu dumandan etkilenen yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME YAPILACAK

Yangının çıkış sebebinin yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacağı öğrenilirken, çiftin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.