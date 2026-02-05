Konya'da feci kaza! Tır şarampole devrildi

Konya'nın Karatay ilçesinde sabah saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Tatlıcak Mahallesi Konya-Ereğli kara yolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, Konya istikametine doğru seyir halinde olan E.Ö. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada tırda yolcu olarak bulunan O.Ş. ve S.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.