Konya'da zehir tacirlerine ağır darbe! Kilolarca uyuşturucu yakalandı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya’da Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonumuzda; 739 bin adet uyuşturucu hap 141 kilo Bonzai 2 kilo 825 gram uyuşturucu hammaddesi (yaklaşık 420 kilo Bonzai yapılabilecek hammadde) ele geçirdik. Operasyonlarda 4 şüpheliyi yakaladık" ifadesini kullandı.

"GENÇLERİMİZİ ZEHİRLENEMLERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bakan Yerlikaya şunları kaydetti: "Konya Valimizi, operasyonu koordine eden Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren Konya İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine asla izin vermeyeceğiz."